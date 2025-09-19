به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود رستمی در خطبههای آخرین نماز جمعه تابستان جاری میامی به میزبانی مسجد جامع این شهر ضمن اشاره به هفته دفاع مقدس بیان کرد: آغاز جنگ هشت ساله ایران و صدامیان محصول ترکیب پیچیدهای از عوامل داخلی و خارجی بود.
وی با بیان اینکه ضعفهای داخلی ایران در کنار تحریکات و اهداف قدرتهای خارجی و همسایه، بستری را فراهم کرد که صدام به کشورمان حمله کند، افزود: صدام با استفاده از این فضا به کشورمان حمله کرد اما غافل از آنکه انقلاب نه تنها ملت ایران را تضعیف نکرده، بلکه با ایجاد اتحاد و روحیهی ایثار، قدرتی دهها برابر به آن بخشیده بود
امام جمعه موقت میامی همچنین با بیان اینکه یکی از مهمترین واقعیتهای روزگار ما شناخت جنگی است، تاکید کرد: ملت بزرگ ایران در هشت سال دفاع مقدس با جنگی سخت و آشکار روبهرو بود اما امروز همان دشمن، با سلاحی تازه وارد میدان شده است.
رستمی با بیان اینکه این بار جنگ دشمن به نبرد سخت بلگه جنگ نرم است، بیان داشت: دشمن با رسانه، فضای مجازی و عملیات روانی به نبرد با کشورمان پرداخته و اگر دیروز خاک میهن ما را هدف گرفته بودند، امروز ذهنها و دلهای فرزندان ما هدف گرفته شده است.
وی افزود: امروز یکی از ابزارهای شیطانصفتی دشمن، همین تحریف و فریب رسانهای است. همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید فرمودهاند: امروز دشمن بهدنبال تحریف حقایق و تغییر محاسبات ملت ایران است.
امام جمعه موقت میامی در ادامه با بیان اینکه امروز مهمترین غصه جهان اسلام، غصه فلسطین و غزه است، افزود: همه باید این دغدغه را داشته باشیم و نگاه کنیم امروز عزت امت اسلام در چیست؟ آیا در این است که با آمریکا سازش کنیم؟ آیا با سازش عزیز میشویم؟ آیا راه امام و راه پیغمبر (ص) را ادامه میدهیم؟ هر چند عدهای چند هفته گذشته، بیانیههایی صادر کردهاند اما قاطبه مردم ما این را نمیخواهند.
رستمی با بیان اینکه گروهی متأسفانه با این بیانیه، همراهی با اسرائیل و آمریکا را نمایش دادند، گفت: برخی میگویند غنیسازی را رها کنید زیرا دردسر دارد و حتی پا را فراتر گذاشته و اعلام کردهاند که تسلیحات نظامی هم تقلیل یابد لذا این گروه از ملت ایران میخواهد که اسلام و حمایت از مظلوم و فلسطین و غزه و لبنان را رها کنند! اما این افراد کسانی هستند که وعده نصرت الهی را قبول ندارند.
