لزوم تقویت روحیه امید در دوره پساجنگ به مناسبت هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر ضرورت حفظ و تقویت روحیه امید در دوران پساجنگ تأکید کرد، و اظهار کرد: ملت ایران همواره در برابر سختی‌ها ایستادگی کرده و با امید به آینده توانسته است بر مشکلات غلبه کند.

وی افزود: امروز نیز تقویت روحیه امید، کار و تولید ملی، ضامن دستیابی به جامعه‌ای پویا و عزتمند است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سالاری، با اشاره به چالش‌های ناشی از جنگ و پیامدهای آن افزود: در دوران عمر انقلاب اسلامی ایران دشمنان همیشه نظام جمهوری اسلامی ایران را در گیر جنگ کرده‌اند و درگیر دو جنگ نظامی کردند که با قدرت و امید آفرینی توانستند در هر دو جنگ پیروز و سرفراز شوند.

امام جمعه سیریک با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در شرایط پساجنگ، بر ضرورت ایفای نقش مؤثر آنها در تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند، که با انتقال واقعیت‌ها همراه با نگاه امیدبخش می‌تواند مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار سازد.

سالاری تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز است رسانه‌ها با پرهیز از سیاه‌نمایی و دامن زدن به یأس، با اطلاع‌رسانی دقیق و سازنده زمینه‌ساز ارتقای روحیه اعتماد و امید در جامعه باشند.

وی با اشاره به رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس افزود: همان‌گونه که ملت ایران در سال‌های جنگ با ایمان و ایستادگی توانست بر مشکلات فائق آید، امروز نیز با تکیه بر امید، همدلی و تلاش جمعی می‌توان مسیر پیشرفت و تعالی کشور را هموار ساخت.

امام جمعه سیریک ادامه داد: جوانان سرمایه‌های اصلی آینده هستند و باید با تقویت باورهای دینی، علمی و فرهنگی، پرچمدار امیدآفرینی در جامعه باشند.

وی همچنین مسئولان را به خدمت صادقانه و توجه ویژه به رفع مشکلات مردم توصیه کرد و گفت: همبستگی و امیدآفرینی، رمز عبور از چالش‌ها و رسیدن به آینده‌ای روشن است.

امام جمعه سیریک در خطبه‌های این هفته نماز جمعه همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تعلیم و تربیت زیربنای پیشرفت هر جامعه است و خانواده‌ها، معلمان و دانش‌آموزان باید این فرصت را مغتنم بشمارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سالاری همچنین با اشاره به اینکه شهرستان سیریک بیش از ۱۸۰۰ نفر دانش‌آموز محروم دارد که نیازمند کمک و توجه شما شهروندان است، و بر ضرورت توجه به دانش‌آموزان محروم تأکید کرد و گفت: تعلیم و تربیت زیربنای پیشرفت کشور است و حمایت از دانش‌آموزان وظیفه‌ای همگانی است کمک به آنان زمینه‌ساز عدالت آموزشی و رشد متوازن جامعه خواهد بود.