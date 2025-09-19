‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد سلیمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان لاهیجان با اشاره به آزمایش اخیر موشکی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: این آزمایش در ارتفاعاتی انجام شد که نیمی از ایران آن را دیدند و تصاویر آن به‌سرعت در فضای مجازی منتشر شد و توجهات زیادی را به خود جلب کرد.

وی افزود: پیام این آزمایش صرفاً برای اسرائیل نبود بلکه خطاب به کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و اروپا نیز بود؛ تا بدانند جمهوری اسلامی ایران در حال تثبیت جایگاه خود در نظم نوین جهانی است و بازی با آتش، تبعات سنگینی برایشان خواهد داشت.

مکانیسم ماشه و نگاه ایران به دیپلماسی

امام جمعه لاهیجان در ادامه با اشاره به اظهارات برخی مقامات غربی مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گفت: از ابتدا مشخص بود که غرب به‌ویژه اروپا به دنبال بازی دیپلماتیک بود و هدف‌شان از مذاکرات، وقت‌کشی و فشار بیشتر بود.

وی افزود: با وجود این، دیپلمات‌های ایرانی با رعایت خط قرمزها، از منافع ملی به خوبی دفاع کردند و اجازه ندادند عزت کشور زیر سوال برود.

حجت‌الاسلام سلیمانی تأکید کرد: اروپا امروز به این نتیجه رسیده که ایران اهل معامله بر سر اصول نیست و بازی یک‌طرفه را نمی‌پذیرد. البته قوه قضائیه باید در آینده با افرادی که در دوره توافق هسته‌ای به نام منافع ملی، سکه گرفتند و عزت ملت را معامله کردند، برخورد کند.

مکانیسم ماشه؛ بیشتر روانی تا عملی

خطیب نماز جمعه لاهیجان با تأکید بر اینکه فعال‌سازی مکانیسم ماشه بیشتر جنبه روانی دارد تا عملیاتی، گفت: اروپا و رژیم صهیونیستی اهداف مشترکی دارند، اما نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنند. آن‌ها امیدوار بودند که در سالگرد اغتشاشات سال گذشته، حادثه‌ای علیه نظام رخ دهد اما اتحاد مردم همه معادلات‌شان را بر هم زد.

وی همچنین با اشاره به توافق نظامی اخیر عربستان و پاکستان تصریح کرد: عربستان با وجود بودجه‌های کلان نظامی و پایگاه‌های متعدد آمریکایی، به‌دلیل ضعف در منابع انسانی و زیرساخت‌ها، به سمت ائتلاف با پاکستان رفت.

او افزود: پاکستان نیز به‌دلیل نیاز مالی و درک تهدید بالقوه از سوی رژیم صهیونیستی وارد این ائتلاف شد. این توافق نظامی نه‌تنها تهدیدی برای ایران نیست، بلکه نشان از ترس و ناتوانی کشورهای منطقه دارد.

بازگشایی مدارس؛ فرصتی برای بازسازی فرهنگی

حجت‌الاسلام سلیمانی در پایان با تبریک آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس، تأکید کرد: علاج مشکلات کشور، بازگشت به مدرسه و آموزش صحیح است. مدارس، باارزش‌ترین دارایی ملی ما هستند و خروجی آن‌ها مدیران آینده نظام را تشکیل خواهند داد.

وی اظهار کرد: هر مدرسه یک ایران کوچک است و نقش مدیران، معلمان و مربیان در تربیت نسل آینده بسیار بزرگ و سرنوشت‌ساز است.