رفع مشکلات معیشتی اولویت مسئولین باشد

آبیک- امام جمعه خاکعلی گفت: مسئولان باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، برای رفع مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به ماهیت دفاعی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ملت ایران در هیچ معرکه‌ای، حتی در مواجهه با آمریکا و رژیم بعث عراق، گلوله اول را شلیک نکرده و همواره پس از حمله دشمن، از خود دفاع کرده است اما ضربت متقابل را با قدرت و قاطعیت فرود آورده است.

وی با تأکید بر روحیه ظلم‌ستیزی انقلاب اسلامی افزود: این انقلاب از آغاز تا امروز با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده است و بی‌تردید در آینده نیز با همین روحیه، مسیر عزت و استقلال را ادامه خواهد داد.

امام جمعه خاکعلی در ادامه با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیئت دولت، گفت: معظم‌له با نگاه دقیق و دلسوزانه، بر ضرورت تلاش جهادی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم تأکید کردند.

وی تصریح کرد: مسئولان باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، برای رفع مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند.

حجت الاسلام فاطمیان همچنین خاطرنشان کرد: امروز مردم انتظار دارند که وعده‌ها به عمل تبدیل شود و آثار تلاش‌های اقتصادی در سفره‌های آنان دیده شود.

وی در پایان یادآور شد: اگر مسئولان با روحیه انقلابی و نگاه مردمی وارد میدان شوند، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود

