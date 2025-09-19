  1. استانها
آغاز سال تحصیلی جدید با حدود ۳۶۷ هزار دانش‌آموز در گیلان

رشت- مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با تأکید بر جایگاه والای معلمان و ضرورت تحقق عدالت آموزشی گفت: سال تحصیلی جدید با حضور حدود ۳۶۷ هزار دانش‌آموز در ۳۸۶۰ مدرسه استان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر جایگاه والای معلمان و ضرورت تحقق عدالت آموزشی، از ساخت ۳۵ مدرسه با مشارکت خیرین در استان خبر داد و گفت: مدرسه تنها یک ساختمان نیست بلکه کانون تربیت و آینده‌ساز کشور است.

دستیار در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان کشور، بیان کرد: معلمان ما وارث راه شهید مطهری هستند و با وجود همه مشکلات، با عشق و ایثار به تربیت نسل آینده می‌پردازند.

وی افزود: بیش از ۳۶۷ هزار دانش‌آموز و بیش از ۲۵ هزار فرهنگی در ۳ هزار و ۸۶۰ مدرسه استان گیلان مشغول به فعالیت هستند و نقش آنها در تربیت آینده کشور بسیار مهم و اثرگذار است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به برنامه‌های توسعه عدالت آموزشی، تصریح کرد: با حمایت خیرین، ۳۵ مدرسه در استان در حال ساخت است تا فضای آموزشی مناسب و استاندارد برای دانش‌آموزان فراهم شود.

دستیار همچنین بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: تحقق عدالت آموزشی، ارتقا کیفیت آموزشی و توجه ویژه به دانش‌آموزان با نیازهای خاص از اولویت‌های آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه اجتماعی و معیشتی معلمان، تصریح کرد: برگزاری برنامه‌های نمادین کافی نیست؛ باید توجه عملی به ارتقا رفاه و منزلت معلمان داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش‌های ویژه‌ای برای بهسازی مدارس، تجهیز امکانات ورزشی و سلامت، ارتقا کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و پیش‌دبستانی صورت گرفته است.

نرگس دستیار در پایان، از همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و نهادهای استان در حمایت از آموزش و پرورش قدردانی کرد و تأکید کرد: امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی، بتوانیم زمینه‌های رشد و پیشرفت نسل آینده کشور را فراهم کنیم.

