به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر جایگاه والای معلمان و ضرورت تحقق عدالت آموزشی، از ساخت ۳۵ مدرسه با مشارکت خیرین در استان خبر داد و گفت: مدرسه تنها یک ساختمان نیست بلکه کانون تربیت و آینده‌ساز کشور است.

دستیار در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان کشور، بیان کرد: معلمان ما وارث راه شهید مطهری هستند و با وجود همه مشکلات، با عشق و ایثار به تربیت نسل آینده می‌پردازند.

وی افزود: بیش از ۳۶۷ هزار دانش‌آموز و بیش از ۲۵ هزار فرهنگی در ۳ هزار و ۸۶۰ مدرسه استان گیلان مشغول به فعالیت هستند و نقش آنها در تربیت آینده کشور بسیار مهم و اثرگذار است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به برنامه‌های توسعه عدالت آموزشی، تصریح کرد: با حمایت خیرین، ۳۵ مدرسه در استان در حال ساخت است تا فضای آموزشی مناسب و استاندارد برای دانش‌آموزان فراهم شود.

دستیار همچنین بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: تحقق عدالت آموزشی، ارتقا کیفیت آموزشی و توجه ویژه به دانش‌آموزان با نیازهای خاص از اولویت‌های آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه اجتماعی و معیشتی معلمان، تصریح کرد: برگزاری برنامه‌های نمادین کافی نیست؛ باید توجه عملی به ارتقا رفاه و منزلت معلمان داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش‌های ویژه‌ای برای بهسازی مدارس، تجهیز امکانات ورزشی و سلامت، ارتقا کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و پیش‌دبستانی صورت گرفته است.

نرگس دستیار در پایان، از همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و نهادهای استان در حمایت از آموزش و پرورش قدردانی کرد و تأکید کرد: امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی، بتوانیم زمینه‌های رشد و پیشرفت نسل آینده کشور را فراهم کنیم.