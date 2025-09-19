به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به اهمیت حضور در نماز جمعه گفت: در روایات آمده است کسانی از اهل بهشت هستند که با اشتیاق و اهتمام در نماز جمعه شرکت میکنند و هیچ مانعی همچون گرمای شدید تابستان، سرمای زمستان یا بارانهای سیلآسا آنان را از حضور در این فریضه الهی باز نمیدارد.
وی افزود: نماز جمعه علاوه بر برکات معنوی، آثار سیاسی، اجتماعی و دینی فراوانی دارد که نباید از آن غفلت شود.
خطیب جمعه گلپایگان در ادامه با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید، این رویداد را یکی از مهمترین مناسبتهای فرهنگی و اجتماعی کشور دانست و افزود: آغاز سال تحصیلی نشاط و پویایی را در جامعه به همراه دارد و در عین حال مسئولیت سنگینی را بر دوش خانوادهها، مسئولان و متولیان نظام تعلیم و تربیت قرار میدهد.
وی تصریح کرد: سیاستگذاریها و برنامهریزیهای حوزه آموزش باید به گونهای باشد که دانشآموزان و فضای علمی کشور را به اهداف تعیینشده در سیاستهای کلی تعلیم و تربیت برساند.
حجتالاسلام کرامتی با تاکید بر کشف و شکوفایی استعدادهای نهفته دانشآموزان گفت: قرآن کریم بیان میکند که هر انسانی دارای شاکله و ویژگیهای خاص خود است و پیامبر گرامی اسلام نیز فرمودهاند: «الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة»؛ انسانها همچون معادن طلا و نقره هستند و باید استعدادهای آنان کشف شود.
وی افزود: این مسئولیت بر عهده معلمان است که با دقت و آزمون دروس مختلف، استعدادهای ویژه دانشآموزان را شناسایی کرده و آنان را در مسیر صحیح تحصیلی هدایت کنند.
وی یادآور شد: مهمترین وظیفه نظام تعلیم و تربیت، تربیت نسلی دانشمند، فکور، خلاق و متکی به استعدادهای درونی خویش است و این امر نیازمند برنامهریزی دقیق، اهتمام جدی و مشاوره علمی و کارشناسانه است.
وی اشاره به ضرورت تقویت علاقه به مطالعه در میان دانشآموزان گفت: ما باید فرزندانمان را اهل فکر و خلاقیت بار بیاوریم و زمینههای بروز استعدادهای درونی آنان را تقویت کنیم، نه اینکه صرفاً آنان را درگیر حفظیات و علوم از پیشساخته کنیم.
وی تاکید کرد: آموزش و پرورش وظیفه دارد توانمندیهای علمی، روحی و خلاقانه دانشآموزان را شکوفا کند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف مدارس و نظام تعلیم و تربیت، آشنا کردن دانشآموزان با آموزههای اخلاقی و رفتاری است، تصریح کرد: در کنار موفقیتهای علمی، نباید از رشد اخلاقی و تقویت باورهای دینی و معنوی غفلت شود. باید به دانشآموزان ایثار، تقوا، حیا، مردمدوستی، گذشت و سایر ارزشهای انسانی آموزش داده شود.
خطیب جمعه گلپایگان افزود: تقویت ایمان و اعتقادات دینی باید با روشهای صحیح، جذاب و هنرمندانه صورت گیرد تا نه تنها دلزدگی ایجاد نکند بلکه به شکل مؤثر در جان دانشآموز بنشیند و او را به سمت رشد اخلاقی و معنوی هدایت کند.
وی در ادامه یکی از نکات مهم تعلیم و تربیت را مسئولیتپذیر بار آوردن دانشآموزان دانست و گفت: دانشآموز باید بیاموزد که از امکانات کشور، امنیت و نعمتهای مادی و معنوی بهرهمند شده و در برابر آن دین و تعهدی دارد. اگر فردی پزشک یا متخصصی برجسته تربیت شود اما نسبت به وطن خود بی تعهد باشد و نگاهی به اقشار محروم نداشته باشد، معلوم است که ما در تعلیم و تربیت کوتاهی کردهایم.
حجتالاسلام کرامتی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دفاع مقدس، وظیفهای همگانی است و باید در کنار تعلیم علم و اخلاق، فرهنگ ایثار و فداکاری نیز در میان نسل جدید تقویت شود.
