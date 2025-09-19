تحول بنیادین آموزش و پرورش نخستین مطالبه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجواد عادلپور با گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران دفاع مقدس اظهار کرد: اسناد نشان میدهد آمریکا محرک اصلی صدام در آغاز جنگ علیه ایران بود.
وی افزود: مقاومت ملت ایران و پاسخ کوبنده نیروهای مسلح، جایگاه جمهوری اسلامی را در جهان ارتقا داد و امروز نیز منطق مقاومت در منطقه به ثمر نشسته است؛ شکست متجاوزان در جنگ ۱۲ روزه نمونه روشن آن است.
خطیب جمعه خرمشهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی، توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نخستین خواست مردم از دولت و مجلس دانست و تصریح کرد: مدیران مدارس باید بر اساس شایستهسالاری انتخاب شوند نه روابط سیاسی.
وی، عدالت آموزشی را دومین مطالبه مردم عنوان کرد و گفت: تقویت مدارس دولتی و کاهش هزینههای خانوادهها، مسیر تحقق این عدالت است.
حجتالاسلام عادلپور با تبریک قهرمانیهای اخیر تیمهای ملی در کشتی، والیبال، نجوم و المپیادهای علمی، از تلاش و افتخارآفرینی جوانان کشور قدردانی کرد.
وی همچنین به نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی در دوحه پس از حمله رژیم صهیونیستی اشاره کرد و بیانیه پایانی آن را «فاقد برنامه عملی» دانست.
امام جمعه خرمشهر تأکید کرد: اتکای برخی دولتهای عربی به آمریکا و غرب مانع تصمیمگیری قاطع آنان در برابر تجاوزات اسرائیل شده و این موضوع تنها به گستاختر شدن رژیم صهیونیستی خواهد انجامید.
