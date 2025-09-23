  1. استانها
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان:

کلنگ احداث هنرستان ویژه دانش‌آموزان اوتیسم در گیلان زده می‌شود

رشت- مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: کلنگ احداث هنرستان ویژه دانش‌آموزان استثنایی با طیف اوتیسم در گیلان به زودی زده خواهد شد تا خدمات آموزشی تخصصی‌تری به این گروه ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار پیش از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی و نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در یکی از هنرستان‌های استان ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی و نواخته شدن زنگ مهر یک جشن ملی است.

وی افزود: امسال در استان گیلان حدود ۳۶۷ هزار دانش‌آموز در نزدیک به ۱۸ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در ۳۸۸۰ مدرسه مشغول به تحصیل خواهند شد.

دستیار سال تحصیلی با اشاره به اهمیت مدرسه گفت: مدرسه تنها یک چهار دیواری نیست، بلکه کانون تربیت است و آینده ایران بر پایه علم، ایمان و مهارت‌های زندگی ساخته می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان همچنین تاکید کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران رهبری داریم که در تمامی سخنان خود بر عدالت آموزشی تأکید دارند.

وی درباره توسعه عدالت آموزشی در استان افزود: در حوزه توسعه عدالت سال گذشته ۲۲ باب مدرسه با ۱۱۱ کلاس درس به همت خیرین و اداره کل نوسازی مدارس احداث شد و همچنین ۳۰ مدرسه با ۱۷۰ کلاس درس نیز در حال ساخت می‌باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: کلنگ احداث هنرستان ویژه دانش‌آموزان استثنایی با طیف اوتیسم در گیلان به زودی زده خواهد شد تا خدمات آموزشی تخصصی‌تری به این گروه ارائه شود.

دستیار در پایان گفت: امیدواریم در سال‌های آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه آموزش و پرورش استان گیلان باشیم.

