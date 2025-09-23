به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار پیش از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی و نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در یکی از هنرستانهای استان ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی و نواخته شدن زنگ مهر یک جشن ملی است.
وی افزود: امسال در استان گیلان حدود ۳۶۷ هزار دانشآموز در نزدیک به ۱۸ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در ۳۸۸۰ مدرسه مشغول به تحصیل خواهند شد.
دستیار سال تحصیلی با اشاره به اهمیت مدرسه گفت: مدرسه تنها یک چهار دیواری نیست، بلکه کانون تربیت است و آینده ایران بر پایه علم، ایمان و مهارتهای زندگی ساخته میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان همچنین تاکید کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران رهبری داریم که در تمامی سخنان خود بر عدالت آموزشی تأکید دارند.
وی درباره توسعه عدالت آموزشی در استان افزود: در حوزه توسعه عدالت سال گذشته ۲۲ باب مدرسه با ۱۱۱ کلاس درس به همت خیرین و اداره کل نوسازی مدارس احداث شد و همچنین ۳۰ مدرسه با ۱۷۰ کلاس درس نیز در حال ساخت میباشد.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: کلنگ احداث هنرستان ویژه دانشآموزان استثنایی با طیف اوتیسم در گیلان به زودی زده خواهد شد تا خدمات آموزشی تخصصیتری به این گروه ارائه شود.
دستیار در پایان گفت: امیدواریم در سالهای آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه آموزش و پرورش استان گیلان باشیم.
