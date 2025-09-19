  1. استانها
همه باید برای پیشرفت نظام آموزشی در کنار معلمان همکاری کنند

آبادان – امام جمعه آبادان با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید بر ضرورت همراهی خانواده‌ها و شوراهای آموزش و پرورش با معلمان و مدیران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی ضمن تبریک به معلمان اظهار کرد: کار در آموزش و پرورش کاری مقدس است و تنها بر دوش معلمان و مدیران قرار ندارد بلکه خانواده‌ها نیز باید در این مسیر همراه آنان باشند.

وی افزود: آموزش و پرورش با چالش‌هایی همچون کمبود معلم مواجه است که توسعه دانشگاه فرهنگیان و استفاده از ظرفیت معلمان نخبه بازنشسته می‌تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند.

خطیب جمعه آبادان تأکید کرد: شوراهای آموزش و پرورش باید با نگاه جدی به تعلیم و تربیت، نه صرفاً تجهیز مدارس، در پیشرفت نظام آموزشی نقش‌آفرینی کنند.

امام جمعه آبادان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ملت ایران با غیرت و ایستادگی اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد.

وی با اشاره به حمایت دولت‌های شرق و برخی دولت‌های عربی از رژیم بعث افزود: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس و حتی در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر ایستادگی کردیم، امروز هم عزت ایران مرهون ایثار شهداست.

حجت الاسلام غبیشاوری در بخش پایانی سخنانش یاد شهدای فاجعه منا را گرامی داشت و گفت: در دوم مهر ۱۳۹۴، شمار زیادی از حاجیان از جمله زائران کشورمان به شهادت رسیدند که یاد و نام آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.

