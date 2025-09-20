  1. استانها
بیست و هشتمین زمین ورزشی دانش‌آموزی در رشت به بهره‌ برداری رسید

رشت- بیست و هشتمین پروژه ورزش دانش‌آموزی سال ۱۴۰۴ در قالب زمین چمن مصنوعی هنرستان شهید انصاری ناحیه یک رشت با حضور مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان عصر شنبه در آئین افتتاح بیشت و هشتمین طرح ورزشی در رشت با اشاره به تعریف ۵۴ پروژه ورزش دانش‌آموزی در سطح استان از ابتدای سال جاری اظهار کرد: هم‌اکنون بیست و هشتمین پروژه ورزشی با هزینه‌ای بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: ۲۶ طرح ورزشی دیگر با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان در دست ساخت است که تلاش داریم تا پایان سال جاری افتتاح و در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان خاطرنشان کرد: طرح‌های ورزشی استان شامل زمین‌های چمن مصنوعی، کلاس‌های درس تربیت بدنی، کف‌پوش‌های روباز و تعمیر و بازسازی سالن‌های ورزشی است که بیشتر آنها در مناطق محروم استان اجرایی شده‌اند.

دستیار در پایان با تأکید بر نقش ورزش در سلامت جسم و روان دانش‌آموزان گفت: تحرک و فعالیت بدنی در مدارس اهمیت ویژه‌ای دارد و باید زنگ ورزش با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

برچسب‌ها

