به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان عصر شنبه در آئین افتتاح بیشت و هشتمین طرح ورزشی در رشت با اشاره به تعریف ۵۴ پروژه ورزش دانشآموزی در سطح استان از ابتدای سال جاری اظهار کرد: هماکنون بیست و هشتمین پروژه ورزشی با هزینهای بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: ۲۶ طرح ورزشی دیگر با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان در دست ساخت است که تلاش داریم تا پایان سال جاری افتتاح و در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان خاطرنشان کرد: طرحهای ورزشی استان شامل زمینهای چمن مصنوعی، کلاسهای درس تربیت بدنی، کفپوشهای روباز و تعمیر و بازسازی سالنهای ورزشی است که بیشتر آنها در مناطق محروم استان اجرایی شدهاند.
دستیار در پایان با تأکید بر نقش ورزش در سلامت جسم و روان دانشآموزان گفت: تحرک و فعالیت بدنی در مدارس اهمیت ویژهای دارد و باید زنگ ورزش با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما