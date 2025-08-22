  1. استانها
  2. مرکزی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

حفظ وحدت؛ کلید قدرت ایران اسلامی در برابر توطئه‌های دشمن

حفظ وحدت؛ کلید قدرت ایران اسلامی در برابر توطئه‌های دشمن

محلات- امام جمعه محلات در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تأکید بر ضرورت انسجام ملی و حفظ وحدت در مقابل هجمه‌های دشمن، به نقش بی‌بدیل مساجد در تاریخ اسلام و جنایات صهیونیست‌ها اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم محلات برگزار شد، با اشاره به سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: طبق توصیه پیامبر اسلام (ص)، یاد کردن از مرگ موجب تقویت تقوا می‌شود و امام حسن (ع) نیز تقوا را عامل عزت انسان معرفی کرده است.

وی به روز جهانی مسجد اشاره کرد و گفت: برخی ادعا می‌کنند مسجد کارکرد سیاسی ندارد که این سخن نادرست است چرا که مسجد از صدر اسلام تاکنون پایگاهی عبادی، آموزشی و فرهنگی بوده و نقش محوری در ابعاد مختلف زندگی مسلمانان ایفا کرده است.

امام جمعه محلات گفت: همچنین علاوه بر اقامه نماز، محل سوادآموزی، ستاد فرماندهی نظامی، تشکیل شوراهای اجتماعی و نظامی، بیعت‌های عمومی با پیامبر (ص)، گفت‌وگو با نمایندگان دیگر قبایل و پایگاه اجتماعی و همدلی مسلمانان بوده است.

وی افزود: در سال ۱۳۴۸ هجری شمسی، یک فرد صهیونیست با آتش زدن مسجدالاقصی، بزرگترین جنایت علیه این مکان مقدس را رقم زد و به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، سالگرد این حادثه تلخ به عنوان «روز جهانی مسجد» نام‌گذاری شد.

حجت الاسلام ربانی در ادامه به مناسبت‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: اول شهریورماه، روز پزشک و بزرگداشت شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا است و متأسفانه شهرستان محلات سال‌ها است که با مشکل کمبود پزشک و وضعیت نامطلوب درمانی مواجه است که این موضوع نگرانی و نارضایتی مردم را در پی داشته است.

وی تاکید کرد: با توجه به ایام تخصیص پزشکان طرحی در اوایل مهرماه، لازم است پیگیری‌های جدی برای رفع این مشکل صورت گیرد و آسیب‌شناسی و تحقیق درباره وضعیت درمانی شهرستان در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه محلات با اشاره به هفته دولت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت را گرامی داشت و گفت: همزمان با این ایام، پویش «ایران همدل» برای کمک به مردم مظلوم غزه فعال شده و همه مردم وظیفه دارند در حد توان خود به این پویش بپیوندند.

وی با اشاره به سفر اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق و لبنان گفت: این سفر در راستای توصیه‌های مقام معظم رهبری و همزمان با فشارهای رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح مقاومت انجام شد که این سفر حاوی پیام ایستادگی ایران اسلامی در کنار جبهه مقاومت و نقش پررنگ آن در منطقه دارد.

حجت الاسلام ربانی افزود: باید اذعان کرد این پیام برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و مزدوران منطقه نیز روشن است که هیچ‌گاه نمی‌توانند قدرت ایران را نادیده بگیرند.

امام جمعه محلات ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی را راهبرد اصلی کشور دانسته‌اند و انسجامی که پس از جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت، همچنان در میان مردم وجود دارد و این امر بارها توسط رئیس‌جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته است و به طور حتم پیام روشنی از قدرت بازدارندگی ملت ایران به دشمنان است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی برخی با صدور بیانیه‌ها و مواضع ضعیف در برابر دشمن، تلاش می‌کنند این انسجام ملی را کمرنگ کنند که پذیرفتنی نیست چرا که ملت ایران برای عزت و قدرت امروز خود هزینه‌های سنگینی پرداخته است و نباید با مواضع سست، این دستاورد بزرگ به خطر بیفتد.

کد خبر 6567828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها