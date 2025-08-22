به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ربانی در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم محلات برگزار شد، با اشاره به سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: طبق توصیه پیامبر اسلام (ص)، یاد کردن از مرگ موجب تقویت تقوا میشود و امام حسن (ع) نیز تقوا را عامل عزت انسان معرفی کرده است.
وی به روز جهانی مسجد اشاره کرد و گفت: برخی ادعا میکنند مسجد کارکرد سیاسی ندارد که این سخن نادرست است چرا که مسجد از صدر اسلام تاکنون پایگاهی عبادی، آموزشی و فرهنگی بوده و نقش محوری در ابعاد مختلف زندگی مسلمانان ایفا کرده است.
امام جمعه محلات گفت: همچنین علاوه بر اقامه نماز، محل سوادآموزی، ستاد فرماندهی نظامی، تشکیل شوراهای اجتماعی و نظامی، بیعتهای عمومی با پیامبر (ص)، گفتوگو با نمایندگان دیگر قبایل و پایگاه اجتماعی و همدلی مسلمانان بوده است.
وی افزود: در سال ۱۳۴۸ هجری شمسی، یک فرد صهیونیست با آتش زدن مسجدالاقصی، بزرگترین جنایت علیه این مکان مقدس را رقم زد و به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، سالگرد این حادثه تلخ به عنوان «روز جهانی مسجد» نامگذاری شد.
حجت الاسلام ربانی در ادامه به مناسبتهای پیشرو اشاره کرد و گفت: اول شهریورماه، روز پزشک و بزرگداشت شیخالرئیس ابوعلی سینا است و متأسفانه شهرستان محلات سالها است که با مشکل کمبود پزشک و وضعیت نامطلوب درمانی مواجه است که این موضوع نگرانی و نارضایتی مردم را در پی داشته است.
وی تاکید کرد: با توجه به ایام تخصیص پزشکان طرحی در اوایل مهرماه، لازم است پیگیریهای جدی برای رفع این مشکل صورت گیرد و آسیبشناسی و تحقیق درباره وضعیت درمانی شهرستان در دستور کار قرار گیرد.
امام جمعه محلات با اشاره به هفته دولت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت را گرامی داشت و گفت: همزمان با این ایام، پویش «ایران همدل» برای کمک به مردم مظلوم غزه فعال شده و همه مردم وظیفه دارند در حد توان خود به این پویش بپیوندند.
وی با اشاره به سفر اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق و لبنان گفت: این سفر در راستای توصیههای مقام معظم رهبری و همزمان با فشارهای رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح مقاومت انجام شد که این سفر حاوی پیام ایستادگی ایران اسلامی در کنار جبهه مقاومت و نقش پررنگ آن در منطقه دارد.
حجت الاسلام ربانی افزود: باید اذعان کرد این پیام برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و مزدوران منطقه نیز روشن است که هیچگاه نمیتوانند قدرت ایران را نادیده بگیرند.
امام جمعه محلات ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی را راهبرد اصلی کشور دانستهاند و انسجامی که پس از جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت، همچنان در میان مردم وجود دارد و این امر بارها توسط رئیسجمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته است و به طور حتم پیام روشنی از قدرت بازدارندگی ملت ایران به دشمنان است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی برخی با صدور بیانیهها و مواضع ضعیف در برابر دشمن، تلاش میکنند این انسجام ملی را کمرنگ کنند که پذیرفتنی نیست چرا که ملت ایران برای عزت و قدرت امروز خود هزینههای سنگینی پرداخته است و نباید با مواضع سست، این دستاورد بزرگ به خطر بیفتد.
