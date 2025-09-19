نگاه راهبردی و امیدآفرین کلید موفقیت ملی و تربیت نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه اصلاندوز با تبیین چهره با عظمت ملت بزرگ ایران اظهار کرد: متأسفانه بخشی از فضای رسانهای کشور در سالهای اخیر، اسیر یک رقابت ناسالم در انعکاس اخبار منفی و یأسآفرین شده است. این امر ناشی از دو تصور غلط است: اول، این باور که اخبار منفی به دلیل دارا بودن ارزش خبریِ برخورد و درگیری، مخاطب بیشتری جذب میکند؛ و دوم، این تصور که تمرکز بر مشکلات، نشاندهنده جسارت و صداقت است.
وی ادامه داد: نتیجه این نگاه، دور باطلی از ناامیدی و بیاعتمادی است که در بلندمدت به فرسایش سرمایه اجتماعی و روحیه جمعی میانجامد. رهبر معظم انقلاب با تذکر اخیر خود، در واقع رسانهها را به بازگشت به وظیفه ملی و حرفهای خود فرامیخوانند. جذب مخاطب از طریق بزرگنمایی اخبار منفی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت تأثیرگذار باشد، اما راهبردی غیرمسئولانه و در نهایت منجر به دلزدگی و حتی تنفر از رسانه خواهد شد. تأکید بر امید، هرگز به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای سخت نیست، بلکه به معنای روایت متوازن واقعیتها و ارائه راهکار است. این نگاه، رویکردی فعال و مسئولانه در قبال مشکلات نه یک نگاه انفعالی و آرمانگرایی فاقد واقعبینی است.
امام جمعه شهرستان اصلاندوز بیان کرد: روایت غالب و مسلط عمومی، باید روایتی باشد که بر ایمان به تواناییهای ملی، عزم راسخ برای پیشرفت و اعتماد به نفس جمعی تمرکز کند. تنها در این صورت است که سرمایه اجتماعی تقویت شده و کشتی این کشور امام زمان (عجل الله فرجه الشریف) با وجود تمام طوفانها، با سرنشینانی امیدوار و مصمم به پیشروی خود ادامه خواهد داد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس تصریح کرد: در یک دستهبندی کلی، میتوان رویکردهای تحلیلی را به دو گونه «سطحی و مقطعی» و «راهبردی و رَوَندی» تقسیم کرد. نگاه سطحی و مقطعی بر علائم ظاهری، مسائل فوری و مشکلات روزمره متمرکز است. در مقابل، نگاه راهبردی، جامع، عمیق و آیندهنگر است. این نگاه با بررسی محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف) و خارجی (فرصتها و تهدیدها) و با برآورد و تخمین انواع سناریوها، به دنبال تدوین راهبردهایی برای دستیابی به اهداف کلان و بلندمدت است.
جعفرزاده گفت: جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونی علیه ایران و پاسخ جمهوری اسلامی ایران، نمونهای عینی و حیاتی برای سنجش این دو نگاه است. در این مقطع حساس، برخی با نگاهی سطحی و هیجانزده، معیار موفقیت را تنها در تعداد موشکهای شلیکشده و تخریب ساختمانها خلاصه میکنند.
وی ادامه داد: دفاع مقدس ۱۲ روزه، حداقل دو فرصت راهبردی و کلیدی برای ایران عزیز ما ایجاد کرد، اول تثبیت نقش راهبردی ایران در نظم امنیتی جدید منطقه و دوم انباشت سرمایه اجتماعی و مشروعیت نرم برای جبهه مقاومت و باید هوشیار بود و اجازه نداد هیجانات زودگذر، فرصتهای تاریخی را که با هزینههای گزاف به دست آمدهاند، از بین ببرد. میدان سیاست و جنگ، عرصهای است که پیروزی نهایی در آن، از آنِ کسانی است که با نگاهی راهبردی، عمق میدان را میبینند و برای تبدیل فرصتها به دستاوردهای ماندگار، برنامه دارند.
امام جمعه اصلاندوز به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید ضمن تبریک این مناسبت به معلمین و دانش آموزان خاطر نشان کرد: یکی از کلیدیترین نکات مطرح در موضوع استعدادیابی، تمایز بین «استعداد» و «علاقه» است. علاقه یک کشش هیجانی، بالقوه و گذراست، در حالی که استعداد یک توانایی ذاتی برای پیشرفت در یک حوزه خاص است. ممکن است فردی به نقاشی علاقه داشته باشد، اما استعداد چندانی در آن نداشته باشد، یا بالعکس، در ریاضی بسیار استعداد داشته باشد اما به دلیل تجربیات منفی، هیچ علاقهای به آن نشان ندهد. بهترین حالت، همسویی این دو است: مانند داشتن یک موتور قوی (استعداد) با سوختی عالی (علاقه) که موفقیت پایدار و لذت واقعی را به ارمغان میآورد.
جعفرزاده گفت: استعدادیابی یک فرآیند پویا و مستمر است که از سالهای اولیه زندگی آغاز میشود و تا نوجوانی ادامه مییابد. همکاری سه ضلعی خانواده، مدرسه و خود دانشآموز کلید اصلی این مسیر است. اگر این گنجهای درونی به درستی کشف و پرورش یابند، نه تنها آینده فردی دانشآموزان ما موفقتر و شادتر خواهد بود، بلکه جامعه نیز از نیروهای متخصص، خلاق و رضایتمند خود بهرهمند خواهد شد. موفقیت تنها به معنای پزشک یا مهندسشدن نیست؛ پرورش یک ورزشکار، هنرمند یا کارآفرین خلاق نیز موفقیت بزرگی برای فرد و جامعه محسوب میشود.
امام جمعه اصلاندوز در پایان ضمن تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ زکات در جامعه تصریح کرد: زکات حق الناس است برای ترویج این امر مبارک و مقدس تمام ظرفیتهای فرهنگی شهرستان بایبستی پای کار بیاید. از اهالی رسانه شهرستان اصلاندوز میخواهم در این خصوص همت کنند و در راستای تبیین این فرضیه تلاش کنند.
