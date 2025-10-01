به گزارش خبرگزاری مهر، حسام رسولی، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونان و مدیران با تأکید بر اینکه دفاع مقدس صرفاً یک جنگ نظامی نبود، اظهار کرد: دفاع مقدس گنجینه‌ای فرهنگی در تاریخ معاصر ایران و جهان است که ارزش‌های متعالی اخلاقی، دینی و ملی در آن متجلی شده است.

وی افزود: دفاع مقدس علاوه بر تقویت ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی نظامی، الگوی بی‌نظیری از حضور مردم و روحیه بسیجی را به نمایش گذاشت؛ الگویی که نشان می‌دهد هر جا بسیج عمومی شکل بگیرد، می‌توان هر چالش و بحرانی را برطرف کرد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل خاطرنشان کرد: امروز اگر کشور با مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است، با تکیه بر همان الگوی بسیج عمومی که در دوران دفاع مقدس تجربه شد، می‌توان ین معضلات را حل کرد.

وی با اشاره به ظرفیت علمی کشور ادامه داد: در حالی‌که در هشت سال جنگ تحمیلی حتی تهیه سیم خاردار برای کشور دشوار بود، امروز صنایع دفاعی ایران بر پایه آخرین یافته‌های علمی و فناوری شکل گرفته است و این دستاورد حاصل همان تجربه و روحیه جهادی دوران دفاع مقدس است.

رسولی تأکید کرد: اگر الگویی که در دفاع مقدس موجب پیروزی شد در سایر عرصه‌ها به کار گرفته شود، می‌تواند مشکلات اساسی کشور همچون تورم، بی‌عدالتی و تبعیض را نیز برطرف کند و در این مسیر مراکز علمی و دانشگاهی باید با آسیب‌شناسی دقیق، زمینه‌ساز ارائه راهکارهای عملی باشند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان همچنین با اشاره به افتتاح «اندیشکده انسجام اجتماعی» در جهاددانشگاهی گفت: این اندیشکده می‌تواند با تکیه بر الگوی انسجام مردمی دوران دفاع مقدس و حتی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مسیر جدیدی برای همگرایی اجتماعی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مردمی در راستای پیشرفت و تعالی کشور ترسیم کند.

وی در پایان تصریح کرد: جهاددانشگاهی همان گونه که از نامش مشخص است، نهادی است که همواره در مسیر جهاد علمی، فناورانه و نوآورانه حرکت می‌کند و تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و جامعه علمی، به سمت فعالیت‌های توسعه‌ای و حل چالش‌های پیش‌روی کشور گام بردارد.