اصلاندوز با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و ضمن گرامیداشت مقام معلمان و تقدیر از تلاش‌های آنها، به انتقاد از وضعیت آموزش و پرورش شهرستان پرداخته و اظهار کرد: معلمان عزیز با سخت‌ترین مسئولیت یعنی تربیت نسل آینده کشور روبرو هستند و ما دست‌بوس زحماتشان هستیم اما از مسئولان اجرایی آموزش و پرورش شدیدترین گلایه‌ها را داریم. به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعهبا اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و ضمن گرامیداشت مقام معلمان و تقدیر از تلاش‌های آنها، به انتقاد از وضعیت آموزش و پرورش شهرستان پرداخته و اظهار کرد: معلمان عزیز با سخت‌ترین مسئولیت یعنی تربیت نسل آینده کشور روبرو هستند و ما دست‌بوس زحماتشان هستیم اما از مسئولان اجرایی آموزش و پرورش شدیدترین گلایه‌ها را داریم.

وی با اشاره به انتصاب مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: با گذشت هشت ماه از انتصاب، هیچ سفری کوتاه و توجهی به اصلاندوز نشده است. آیا اصلاندوز جزو استان اردبیل است یا خیر؟ اگر هست، چرا مشکلات معلمان و مدارس این شهرستان نادیده گرفته می‌شود.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز با انتقاد از وضعیت آموزش و پرورش شهرستان، خواستار شفافیت در اجرای وعده‌های آموزش و پرورش شد و تاکید کرد: رئیس جمهور محترم دستور ساخت ۴۰۰ کلاس جدید را داده‌اند، اما سهم اصلاندوز از این میزان مشخص نیست و باید با آمار دقیق اعلام شود تا مردم قانع شوند.