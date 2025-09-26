  1. استانها
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

جعفرزاده: شفافیت در اجرای وعده‌های آموزش و پرورش اردبیل ضروری است

جعفرزاده: شفافیت در اجرای وعده‌های آموزش و پرورش اردبیل ضروری است

اردبیل - امام جمعه شهرستان اصلاندوز گفت: خواستار شفافیت در اجرای وعده‌های آموزش و پرورش استان اردبیل هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصلاندوز با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و ضمن گرامیداشت مقام معلمان و تقدیر از تلاش‌های آنها، به انتقاد از وضعیت آموزش و پرورش شهرستان پرداخته و اظهار کرد: معلمان عزیز با سخت‌ترین مسئولیت یعنی تربیت نسل آینده کشور روبرو هستند و ما دست‌بوس زحماتشان هستیم اما از مسئولان اجرایی آموزش و پرورش شدیدترین گلایه‌ها را داریم.
وی با اشاره به انتصاب مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: با گذشت هشت ماه از انتصاب، هیچ سفری کوتاه و توجهی به اصلاندوز نشده است. آیا اصلاندوز جزو استان اردبیل است یا خیر؟ اگر هست، چرا مشکلات معلمان و مدارس این شهرستان نادیده گرفته می‌شود.
امام جمعه شهرستان اصلاندوز با انتقاد از وضعیت آموزش و پرورش شهرستان، خواستار شفافیت در اجرای وعده‌های آموزش و پرورش شد و تاکید کرد: رئیس جمهور محترم دستور ساخت ۴۰۰ کلاس جدید را داده‌اند، اما سهم اصلاندوز از این میزان مشخص نیست و باید با آمار دقیق اعلام شود تا مردم قانع شوند.
حجت الاسلام جعفرزاده عنوان کرد: از فرزندان و معلمان شهرستان خجالت می‌کشم و از آنها عذرخواهی می‌کنم. مدارس کانکسی شایسته مردم شهیدپرور و انقلابی اصلاندوز نیست.
