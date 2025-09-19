دعوت مربی و بازیکن کردستانی به اردوی تیم ملی گلبال جوانان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی گلبال نابینایان و کمبینایان جوانان کشور از ۲۵ شهریور لغایت یکم مهرماه در تهران در حال برگزاری است.
این اردو به منظور آمادهسازی گلبالیستها برای رقابتهای بینالمللی پاراآسیایی امارات، که قرار است در تاریخ ۱۶ تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شود، برگزار میشود.
در این مرحله از اردو، صاحب یوسفی به عنوان مربی و بنیامین قبادی به عنوان بازیکن از استان کردستان به تیم ملی گلبال جوانان دعوت شدهاند.
این دعوت از سوی کادر فنی فدراسیون گلبال کشور صورت گرفته و نشاندهنده ظرفیت بالای استان کردستان در حوزه گلبال و حضور مؤثر این استان در عرصههای ملی است.
صاحب یوسفی، مربی تیم ملی گلبال جوانان، با سابقهای درخشان در آموزش و پرورش استعدادهای جوان در این رشته، در کنار بنیامین قبادی، بازیکن توانمند کردستانی که پیش از این در مسابقات مختلف ملی و بینالمللی موفق به کسب عنوانهای قابل توجهی شده است، در این مرحله از اردو حضور دارند.
تیم ملی گلبال جوانان ایران در این اردوها تلاش دارد تا با افزایش هماهنگی میان بازیکنان، خود را برای رقابتهای مهم پیش رو در پاراآسیایی امارات آماده سازد.
این رقابتها میتواند فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای گلبال ایران در سطح بینالمللی باشد.
