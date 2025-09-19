واکنش فرماندار به حادثه کاخ مرمر رامسر

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم قبادیان واکنشی به حادثهی اخیر در کاخ مرمر این شهرستان نشان داد و ضمن عذرخواهی به عنوان نماینده دولت، تاکید کرد: برخوردهای صورت گرفته با مأموران حراست مجموعه به شدت پیگیری و با آنها برخورد جدی شده است.
قبادیان اظهار داشت: فیلم منتشرشده از حادثه نشاندهنده تمام واقعیتها نیست و من به عنوان فرماندار نمیتوانم براساس تنها یک فیلم، قضاوت کنم. همانطور که خود مجموعه کاخ مرمر نیز فیلمی جداگانه از آن روز دارد، باید بگویم که برخی از جزییات در فیلمهای منتشرشده کامل نبوده است.
وی با اشاره به برخورد فیزیکی نداشتن در فیلم موجود، افزود: در فیلم تنها دست زخمی یکی از مأموران حراست نشان داده شده است و اسپری فلفل یکی از مأموران نیز در فیلم مشاهده میشود که همکارانش مانع استفاده از آن میشوند.
فرماندار رامسر توضیح داد: این موزه زیر مجموعه بنیاد مستضعفان است، اما هر اتفاقی که در رامسر رخ دهد، من به عنوان نماینده دولت مسئولیت آن را بر عهده دارم و بابت این حادثه عذرخواهی میکنم. تصمیمگیری درباره ادامه همکاری یا اخراج مأموران مربوطه بر عهده بنیاد مستضعفان است، اما ما با آنان برخورد جدی کردهایم تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنیم.
قبادیان همچنین خاطرنشان کرد: هرچند طبق گزارشها، این خانواده از ابتدای ورود به مجموعه بنای ناسازگاری داشتند، اما برخورد فیزیکی با آنان که در فیلم نمایش داده شده، قابل توجیه نیست و باید با سعه صدر بیشتری مواجه میشدند. مأموران حراست به هیچ عنوان اجازه چنین برخوردی نداشتند و حتی در صورت فحاشی مراجعین باید از نیروی انتظامی کمک میگرفتند.
وی در پایان اظهار داشت: خوشبختانه تا این لحظه این خانواده شکایتی نکردهاند و در حضور پلیس به مصالحه رسیدهاند.
نظر شما