انتقاد از ورود اردوهای پرجمعیت به دریا؛ دریای رامسر ۳ غریق داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان جمعه شب در جلسه ساماندهی طرح دریا با تأکید بر ویژگی‌های خاص سواحل دریای خزر و خطرات ناشی از پیشروی و پسروی غیرقابل پیش‌بینی آب، از مسافران و شهروندان خواست به هشدارها و علائم شنا ممنوع توجه کرده و از ورود به مناطق پرخطر خودداری کنند.

مسلم قبادیان افزود: سواحل خزر به دلیل تفاوت‌های طبیعی با سواحل جنوبی کشور همواره در معرض تغییرات پیشروی و پسروی آب هستند و حتی شناگران ماهر ممکن است با جریان‌های غیرمنتظره عمقی مواجه و دچار حادثه شوند. وی تأکید کرد که حضور نجات‌غریق در مناطق ممنوع صرفاً برای هشدار و جلوگیری از ورود غیرمجاز است و به معنای مجاز بودن شنا نیست.

قبادیان با اشاره به وجود دو طرح سالم‌سازی دریا در شهرستان رامسر گفت: ساحل طلایی و ساحل صدف شرایط استاندارد و ایمن برای شنا فراهم کرده‌اند و هم بانوان و هم آقایان می‌توانند با رعایت ظرفیت مجاز از این طرح‌ها استفاده کنند.

وی با ابراز تأسف از وقوع سه مورد غرق‌شدگی در هفته‌های اخیر به دلیل ورود به مناطق غیرمجاز، اعلام کرد: در یکی از حوادث بیش از ۱۵۰ نفر از اعضای یک اردوی تفریحی به‌طور همزمان وارد منطقه ممنوع شدند و علیرغم هشدارها حادثه رخ داد. همچنین اخیراً ۳۰۰ نفر از یک اردوی دانش‌آموزی قصد ورود به طرح سالم‌سازی را داشتند که چنین تجمعی با توجه به محدودیت تعداد نجات‌غریق خطرناک ارزیابی شد.

فرماندار رامسر درباره اقدامات اجرایی ستاد ساماندهی سواحل گفت: مسیرهای منتهی به ساحل که امکان ورود خودرو داشتند مسدود شده و در صورت مشاهده بازگشایی غیرمجاز، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ورود خودرو به ساحل به‌طور کامل ممنوع است.

وی با بیان لزوم همکاری بخش خصوصی و مسئولان پلاژها تأکید کرد: مسئولان طرح‌ها موظف به استقرار نیروی انتظامی و رعایت ضوابط نرخ‌گذاری خدمات هستند و نرخ‌ها باید به‌طور شفاف در محل درج شود و در صورت تخلف با متخلفان برخورد خواهد شد.

فرماندار رامسر در پایان اظهار داشت: هدف اصلی مسئولان پیشگیری از هرگونه حادثه برای گردشگران و شهروندان است تا همه بتوانند با رعایت نکات ایمنی از مواهب طبیعی شهرستان بهره‌مند شوند و امیدوار است با همکاری همه، حوادث تلخ غرق‌شدگی تکرار نشود.