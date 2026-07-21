شب تلخ رادارهای آمریکا در منطقه/ ادامه حملات موشکی و پهپادی

خبرگزاری مهر _گروه سیاست: بامداد امروز (سه‌شنبه) درگیری‌های شدید و مستقیمی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارتش تجاوزکار آمریکا در منطقه خلیج‌فارس، کویت و بحرین صورت گرفت.

در پی تحرکات آمریکا و شنیده شدن صدای چند انفجار در مناطقی از بندرعباس، چابهار و دینارکوه آبدانان (که بر اساس اعلام مقامات استانی هیچ خسارت جانی و زیرساختی نداشته است)، ارتش و سپاه پاسداران در عملیات‌های مشترک و هماهنگ تحت عناوین مراحل هجدهم و نوزدهم «عملیات صاعقه» و موج ۲۴ «عملیات نصر ۲»، مواضع حساس، سامانه‌های پدافندی پاتریوت، رادارهای برد بلند و آشیانه پهپادهای دشمن را هدف حملات کوبنده موشکی و پهپادی قرار دادند.



جزئیات میدانی: از انسداد کامل تنگه هرمز تا اذعان پنتاگون



گزارش‌های دریافتی خبرنگاران مهر نشان می‌دهد در جریان این درگیری‌ها، دو نفتکش متخلف که قصد عبور غیرقانونی از مسیر ناامن جنوب تنگه هرمز را داشتند، دچار حریق شده و متوقف شدند. سپاه پاسداران تاکید کرده است که تا زمان ادامه شرارت‌های آمریکا، تنگه هرمز به‌طور کامل مسدود خواهد بود.



از سوی دیگر، تحرکات جبهه استکبار نشان‌دهنده ابعاد سنگین خسارات واردشده به نیروهای آمریکایی است:



اذعان پنتاگون: سخنگوی پنتاگون رسماً تایید کرد که از ۷ ژوئیه تاکنون، حدود ۱۰ نفر از عناصر نیروهای مسلح آمریکا** در درجات مختلف مجروح شده‌اند.



هشدار سراسری واشنگتن: وزارت خارجه آمریکا به دلیل تشدید تنش‌ها، هشدار امنیتی جهانی برای شهروندان خود صادر کرد.

اعلام پایان حملات: سنتکام مدعی شد دور دیگری از حملات خود علیه ایران را به پایان رسانده است.



راهبرد «پدافندزدایی» و کورسازی شبکه سنتکام



بررسی ابعاد فنی و عملیاتی حملات بامداد امروز نشان‌دهنده اجرای یک دکترین نظامی دقیق و مرحله‌ای از سوی نیروهای مسلح ایران است:



انحلال لایه‌های پدافند هوایی (کور کردن چشمان دشمن): هدف قرار گرفتن رادارهای برد بلند FPS-۱۱۷، سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای، رادارهای هشدار اولیه و سامانه‌های موشکی پاتریوت در پایگاه‌های المحرق و الرفاع بحرین و احمد الجابر و علی‌السالم کویت، کل شبکه شناسایی دشمن را دچار اختلال شدید کرده است.



محدودسازی توان آفندی موشکی و پهپادی: انهدام سامانه‌های متحرک موشکی هیمارس (HIMARS) در پایگاه عریفجان کویت توسط نیروی زمینی ارتش و هدف قرار گرفتن سوله آشیانه پهپادهای MQ-۹، قدرت واکنش سریع آمریکا را به شدت کاهش داده است.



آسیب‌پذیری پایگاه‌های اصلی: هدف قرار دادن پایگاه عریفجان (ستاد فرماندهی نیروی زمینی آمریکا) و اردوگاه العدیری (محل استقرار بالگردهای آپاچی و بلک‌هاوک) نشان داد هیچ نقطه اتکایی برای دشمن در منطقه امن نیست.



انهدام سامانه‌های موشکی هیمارس ارتش تروریستی آمریکا



روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران: «در پاسخ به حملات موشکی شیطان بزرگ به مناطقی از کشورمان، ساعتی قبل و در مرحله هجدهم عملیات صاعقه، نیروی زمینی ارتش با موشک‌های زمین به زمین، سامانه‌های موشکی هیمارس ارتش تروریستی آمریکا مستقر در پایگاه عریفجان کویت را هدف قرار داد.



هیمارس یک سامانه موشکی متحرک با امکان جابجایی سریع علیه اهداف زمینی است که هدف قرار گرفتن آن‌ها، موجب آسیب به لایه‌های آفندی و پدافندی و کاهش قدرت موشکی دشمن در جنایت‌های تجاوزکارانه می‌شود.»



ساختمان‌های اداری و آنتن‌های جهت‌یاب در پایگاه عریفجان هدف حملات ارتش



روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

«در پاسخ به شرارت‌ها و نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ، بامداد امروز و در مرحله نوزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساختمان‌های اداری و آنتن‌های جهت‌یاب در پایگاه عریفجان، پارکینگ گروهی بالگردها در اردوگاه العدیری و ساختمان اسقرار نیروهای ارتش تروریستی در پایگاه احمدالجابر کویت را هدف حملات پهپادهای انهدامی خود قرار داد.



پایگاه عریفجان از بزرگ‌ترین مراکز استقرار نیروها و ستاد فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در جنوب غرب آسیا و پایگاه العدیری محل استقرار بالگردهای آپاچی، شنوک و بلک هاوک نیروهای دریایی و هوایی آمریکا است. پایگاه احمدالجابر نیز نقش محوری در آماد و پشتیبانی ارتش متجاوز آمریکا در غرب آسیا دارد و تاثیر عمده‌ای در عملیات‌های هوایی و نظارتی این کشور ایفا کرده است.



ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، امنیت منطقه در پی شرارت های نیروهای تروریستی آمریکا مختل شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند در نبرد با آمریکا، امنیت و آرامش را به منطقه بازگردانند.»



انفجار دو نفتکش



بسم الله قاصم الجبارین



قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم با ایمان و به پاخاسته ایران اسلامی، با استعانت از خدای متعال و با الهام از شما مردم بصیر و استوار، دریادلان نیروی دریایی سپاه به ماموریت خود جهت کنترل تنگه هرمز ادامه می‌دهند.

ساعتی پیش دو نفتکش متخلف که با فریب ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگه هرمز را داشتند، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. واحدهای امداد و نجات در حال خارج کردن خدمه این شناورها از منطقه هستند.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر به شرکت‌های کشتیرانی اخطار می‌کند، مراقب سلامت خدمه و شناورهای خود باشند و به اطلاعات غلط ارتش آمریکا اعتماد نکنند و از مسیرهای آلوده و خطرناک پرهیز کنند.

بدیهی است تا زمانی که شرارت‌های آمریکا در منطقه ادامه دارد، تنگه هرمز بسته است و حتی یک قطره نفت و گاز و یک بسته کود شیمیایی از منطقه صادر نخواهد شد.

عملیات تنبیهی علیه پایگاه‌های آمریکایی متجاوز، به خاطر تخلفات دریایی آغاز شده و گزارش آن به استحضار شما خواهد رسید.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

انهدام سامانه پدافندی و یک رادار آمریکایی در المحرق بحرین



بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون و فتنه و یکون الدین لله

ملت عظیم الشان و مجاهد ایران اسلامی؛ حماسه حضور در میدان و ۱۴۰ شبانه روز ایستادگی بی‌نظیر و پرشور شما چنان روحیه ای به رزمندگان اسلام و مدافعان از جان گذشته وطن بخشیده است که با لطف و امداد الهی هر روز حماسه‌ای نو خلق می کنند.

ساعاتی پیش عملیات بزرگ رزمندگان اسلام برای تنبیه ارتش کودک کش آمریکا به خاطر برهم زدن امنیت تنگه هرمز و تجاوز به نقاطی از میهن عزیزمان آغاز شد.

فرزندان شما در نیروی هوا فضای سپاه شب سیاهی برای رادارها و سامانه های پدافند هوایی آمریکا در منطقه رقم زدند و در موج ۲۴ عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا رقیه (س)، به منظور هموار کردن راه عملیات گسترده آینده و از میان برداشتن موانع اصابت دقیق اهداف یک سامانه پدافندی و یک رادار آمریکایی در المحرق بحرین به طور کامل تخریب شد و از مدار عملیاتی خارج گردید و همچنین یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا در اَلرفاع بحرین هدف حمله همزمان موشکی و پهپادی قرار گرفت و نابود شد.

تنبیه متجاوز ادامه دارد و گزارش آن به استحضار شما ملت عزیز و قهرمان خواهد رسید.

و ماالنصر اِلا من عند الله العزیز الحکیم

اطلاعیه شماره ۳۶ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لِلّه

ملت عظیم الشان و قهرمان ایران اسلامی؛ در ادامه عملیات تنبیهی رزمندگان هوافضای سپاه و در راستای هموارسازی مسیر، برای دفع موانع عملیات هوایی و موشکی گسترده در مرحله دوم موج ۲۴ عملیات نصر۲، امشب یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه های دریافت ماهواره ای، یک رادار دفاع موشکی ارتش کودک کش آمریکا مستقر در کویت مورد اصابت موشکی و پهپادی قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین یک سوله آشیانه پهپادهای MQ۹ نیز در پایگاه علی السالم مورد اصابت واقع و تعدادی پهپاد منهدم شده یا آسیب کلی دیدند.

عملیات تنبیهی فرزندان شما ادامه دارد. التماس دعا.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

اطلاعیه شماره ۳۷ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم لا تکون فتنه و یکون الدین لله

ملت شریف و نجیب ایران اسلامی؛ با دعای خیر شما در مراسم اقامه شعائر حسینی علیه السلام، فرزندان غیور ایران مقتدر ضربات کوبنده ای را به دشمن مستاصل وارد ساختند و با ادامه شب سیاه برای رادارها و سامانه های پدافندی آمریکا در منطقه، یک رادار هشدار اولیه، یک سامانه رادار دفاع موشکی، یک رادار FPS۱۱۷، یک سامانه پدافندی پاتریوت و سامانه ارتباط ماهواره ای مربوط به پدافند هوایی متعلق به ارتش کودک کش آمریکا را در پایگاه احمد الجابر کویت مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.

با این پاکسازی راداری، دشمن می باید آماده حملات قاطع تر و کوبنده تر امواج پهپادها و موشک ها باشد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم