آغاز کشت پاییزه بادمجان در ۶۵۰ هکتار از اراضی قلعه قاضی بندرعباس

بندرعباس-مدیر جهاد کشاورزی بندرعباس گفت: کشت پاییزه محصول استراتژیک بادمجان در سطح ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی بخش قلعه قاضی شهرستان بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اعلام این خبر افزود: کشاورزان منطقه با انتخاب ارقام پرمحصول و باکیفیتی نظیر جنتو، رف و کلش، به دنبال افزایش بهره‌وری و تأمین نیاز بازار هستند.

وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر کارشناسان پهنه بر مزارع، تصریح کرد: کارشناسان این اداره تا زمان برداشت محصول، به صورت مستمر در کنار کشاورزان خواهند بود و توصیه‌های فنی لازم را برای برداشت محصولی پربار و باکیفیت ارائه خواهند داد.

بخش قلعه قاضی به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد و خاک حاصلخیز، به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی در استان هرمزگان شناخته می‌شود و نقش مهمی در تأمین محصولات کشاورزی بازارهای داخلی و صادرات دارد.

