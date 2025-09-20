  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۰

بسته شدن موقت بخشی از محور هندیجان - ماهشهر

بسته شدن موقت بخشی از محور هندیجان - ماهشهر

اهواز - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان هندیجان گفت: به علت تعمیرات عمرانی بخشی از مسیر هندیجان – بندرماهشهر امروز مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مسلمی اظهار کرد: مسیر رفت جاده هندیجان – بندرماهشهر امروز شنبه (٢٩ شهریور) به دلیل تعمیرات یک‌دستگاه پل در کیلومتر ۲۲ (روبروی روستای فیروزآباد) به طول ۵۰۰ متر مسدود است.

هادی مسلمی افزود: در مدت انسداد مسیر، رانندگان می‌توانند از لاین مقابل به‌عنوان مسیر جایگزین به‌صورت دوطرفه در طول ۵۰۰ متر استفاده کرده و سپس به مسیر اصلی خود در لاین رفت به سمت ماهشهر ادامه دهند.

وی بیان کرد: زمان اجرای عملیات تعمیرات پل تا ۶ عصر است و از رانندگان درخواست می‌شود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، صبر و حوصله در این بازه زمانی از مسیر جایگزین تردد کنند.

کد خبر 6595000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها