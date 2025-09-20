بسته شدن موقت بخشی از محور هندیجان - ماهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مسلمی اظهار کرد: مسیر رفت جاده هندیجان – بندرماهشهر امروز شنبه (٢٩ شهریور) به دلیل تعمیرات یک‌دستگاه پل در کیلومتر ۲۲ (روبروی روستای فیروزآباد) به طول ۵۰۰ متر مسدود است.

هادی مسلمی افزود: در مدت انسداد مسیر، رانندگان می‌توانند از لاین مقابل به‌عنوان مسیر جایگزین به‌صورت دوطرفه در طول ۵۰۰ متر استفاده کرده و سپس به مسیر اصلی خود در لاین رفت به سمت ماهشهر ادامه دهند.

وی بیان کرد: زمان اجرای عملیات تعمیرات پل تا ۶ عصر است و از رانندگان درخواست می‌شود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، صبر و حوصله در این بازه زمانی از مسیر جایگزین تردد کنند.