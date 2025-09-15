  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۸

کشف کلاهبرداری اینترنتی ۵۰ میلیارد ریالی در مازندران

ساری - رئیس پلیس فتای مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای باند سایبری خبر داد که از طریق پیام‌رسان ایتا با تبلیغ فروش لوازم خانگی اقدام به کلاهبرداری ۵۰ میلیارد ریالی کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود صفاری‌زاده اعلام کرد: این کانال توسط سه نفر سابقه‌دار اداره می‌شد و اعضای آن با دریافت پول‌های کلان، کالاهایی تحویل نمی‌دادند. با تلاش پلیس فتا شهرستان بهشهر، یکی از متهمان این پرونده شناسایی و بازداشت شد.

وی افزود: تاکنون میزان کلاهبرداری بیش از ۵۰ میلیارد ریال احراز شده و احتمال افزایش تعداد شاکیان وجود دارد.

رئیس پلیس فتای مازندران در پایان به شهروندان هشدار داد که برای خرید اینترنتی تنها از سایت‌ها و فروشگاه‌های معتبر دارای نماد اعتماد اقدام کنند و به تبلیغات کانال‌ها و صفحات ناشناس اعتماد نکنند تا گرفتار دام کلاهبرداران نشوند.

