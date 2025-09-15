کشف کلاهبرداری اینترنتی ۵۰ میلیارد ریالی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود صفاری‌زاده اعلام کرد: این کانال توسط سه نفر سابقه‌دار اداره می‌شد و اعضای آن با دریافت پول‌های کلان، کالاهایی تحویل نمی‌دادند. با تلاش پلیس فتا شهرستان بهشهر، یکی از متهمان این پرونده شناسایی و بازداشت شد.

وی افزود: تاکنون میزان کلاهبرداری بیش از ۵۰ میلیارد ریال احراز شده و احتمال افزایش تعداد شاکیان وجود دارد.

رئیس پلیس فتای مازندران در پایان به شهروندان هشدار داد که برای خرید اینترنتی تنها از سایت‌ها و فروشگاه‌های معتبر دارای نماد اعتماد اقدام کنند و به تبلیغات کانال‌ها و صفحات ناشناس اعتماد نکنند تا گرفتار دام کلاهبرداران نشوند.