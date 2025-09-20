نهضت ملی مسکن در لرستان همچنان درگیر مشکل زمین و تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حامی در حاشیه بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن لرستان، اظهار داشت: در حوزه نهضت ملی در استان ابتدا، قریب به ۱۵۷ هزار نفر ثبت‌نام که حدود ۳۷ هزار نفر از آنها واجد شرایط و تأیید نهایی شده‌اند.

وی با بیان اینکه در سطح استان ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحد مسکونی در حوزه نهضت ملی در حال ساخت است، تصریح کرد: از این تعداد چهارهزار و ۷۵۳ واحد در خرم‌آباد و مابقی در سایر شهرهای استان با درصد پیشرفت فیزیکی مختلف در حال ساخت هستند.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی لرستان، ادامه داد: در ساخت پروژه‌های مسکن چالش‌هایی هم وجود دارد که اولین موضوع مربوط به بحث تأمین زمین مناسب است که باتوجه‌به نوعیت خاک و توپوگرافی در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

حامی با اشاره به اینکه در یکی از پروژه‌ها برای آماده‌سازی حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب عملیات خاک‌برداری صورت‌گرفته است، افزود: عدم پرداخت سهم آورده متقاضیان در موعد مقرر یکی دیگر از مشکلات است که انتظار داریم متقاضیان اختصاص‌داده‌شده به پروژه‌ها به این مسئله توجه کنند.

وی به موضوع مهم عدم برقراری تسهیلات بانکی پروژه‌ها هم گریزی زد و گفت: بخش زیادی از تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن بر عهده بانک‌ها است.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی لرستان در ادامه سخنان خود بیان کرد: متأسفانه کمتر از پنج هزار واحد از واحدهای نهضت ملی در حال ساخت به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند که با ادامه این روند شاهد کندی در اجرای پروژه‌های ساخت مسکن خواهیم بود.

حامی، تصریح کرد: امیدواریم با تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد استان و مدیرکل راه و شهرسازی و همکاری و همراهی بانک‌های عامل، این مشکل به‌زودی مرتفع شود و روند اجرایی پروژه‌ها شتاب گیرد.