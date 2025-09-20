به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران ، در مقالهای که اخیراً در مجله معتبر Nature Food با ضریب تأثیر ۹.۲۱ منتشر شده است، مرتضی آغباشلو، استاد دانشکدگان کشاورزی دانشگاه تهران، طبق تحقیقات خود نشان داد که ضایعات غذایی که یک معضل زیستمحیطی و اقتصادی بزرگ محسوب میشوند، میتوانند به منبعی ارزشمند برای تولید جوهرهای زیستی مورد استفاده در چاپ سهبعدی تبدیل شوند.
آغباشلو با بیان اینکه این مقاله با عنوان «Food loss and waste valorization offers a sustainable source of biopolymers in bioinks for 3D printing» به بررسی ظرفیتهای فناوری چاپ سهبعدی در بهرهبرداری از ضایعات و تلفات غذایی میپردازد، گفت: ضایعات غذایی که یک معضل زیستمحیطی و اقتصادی بزرگ محسوب میشوند، میتوانند به منبعی ارزشمند برای تولید جوهرهای زیستی مورد استفاده در چاپ سهبعدی تبدیل شوند.
استاد دانشکدگان کشاورزی با اشاره به اینکه در این پژوهش ابعاد مختلف موضوع از جمله ویژگیهای فنی و مکانیکی بیومواد تولیدشده، قابلیت چاپپذیری، ارزشافزوده اقتصادی و نقش آنها در ارتقای پایداری محیطزیست مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: مقاله تأکید میکند که استفاده از ترکیبات زیستفعال استخراجشده از ضایعات غذایی میتواند منجر به تولید موادی با عملکردهای نوین در حوزههایی همچون بستهبندی مواد غذایی، مهندسی بافت و زیستپزشکی شود.
محقق دانشگاه تهران تاکید کرد: یافتههای این مقاله نشان میدهد که بهرهبرداری هوشمندانه از ضایعات غذایی در قالب جوهرهای زیستی، نه تنها میتواند به کاهش اتلاف غذا و انتشار گازهای گلخانهای کمک کند، بلکه همسو با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، نقشی مهم در بهبود امنیت غذایی، ارتقای سلامت عمومی و گسترش نوآوری صنعتی ایفا خواهد کرد.
در این پژوهش علاوه بر دکتر مرتضی آغباشلو، استاد دانشگاه تهران، همکارانی از ایرلند، چین و مالزی مشارکت داشتهاند.
