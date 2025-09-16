  1. بین الملل
روسیه: قتل‌عام غزه باید متوقف شود؛ آماده همکاری با «حشد شعبی» هستیم

دبیر شورای امنیت روسیه که به عراق سفر کرده است، ضمن اعلام آمادگی کشورش برای همکاری با حشد شعبی گفت: قتل عام بی‌سابقه در غزه باید متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «سرگئی شویگو» دبیر شورای امنیت روسیه که به عراق سفر کرده است گفت: پیش از هر چیزی قتل‌عام بی‌سابقه در غزه باید متوقف شود.

وی افزود: رویارویی اسرائیل و ایران، منطقه را با جنگی جدید و گسترده مواجه می‌کند.

شویگو گفت: تشدید تنش‌ها در سوریه، لبنان و یمن نگران‌کننده است.

دبیر شورای امنیت روسیه گفت که کشورش علاقه‌مند به همکاری با حشد شعبی در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم است.

سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه روز سه شنبه در یک سفر کاری وارد بغداد پایتخت عراق شد تا با مقامات سیاسی و نظامی این کشور دیدار کند. دبیرخانه شورای امنیت روسیه اعلام کرد که قرار است در این نشست‌ها بر حمایت‌های مسکو از تقویت و گسترش همکاری‌های امنیتی با عراق تاکید شود.

همچنین قرار است راه‌های گسترش روابط دو جانبه میان عراق و روسیه در کنار مسائل منطقه‌ای بررسی شوند.

