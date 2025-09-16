به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «سرگئی شویگو» دبیر شورای امنیت روسیه که به عراق سفر کرده است گفت: پیش از هر چیزی قتلعام بیسابقه در غزه باید متوقف شود.
وی افزود: رویارویی اسرائیل و ایران، منطقه را با جنگی جدید و گسترده مواجه میکند.
شویگو گفت: تشدید تنشها در سوریه، لبنان و یمن نگرانکننده است.
دبیر شورای امنیت روسیه گفت که کشورش علاقهمند به همکاری با حشد شعبی در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم است.
سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه روز سه شنبه در یک سفر کاری وارد بغداد پایتخت عراق شد تا با مقامات سیاسی و نظامی این کشور دیدار کند. دبیرخانه شورای امنیت روسیه اعلام کرد که قرار است در این نشستها بر حمایتهای مسکو از تقویت و گسترش همکاریهای امنیتی با عراق تاکید شود.
همچنین قرار است راههای گسترش روابط دو جانبه میان عراق و روسیه در کنار مسائل منطقهای بررسی شوند.
