کاروان های تجهیزات آموزشی به تهران رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اعزام همزمان بخشی از کاروانهای تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی کشور به ارزش ۲.۱ همت به مدارس استان تهران خبرداد و گفت هدف از اعزام این تجهیزات ارتقای کیفیت آموزشی در سطح استان تهران است.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت آموزش اظهار داشت: در راستای توسعه و بهبود نظام آموزشی، اقدامات بسیار گسترده و مؤثری در حال انجام است، فضای آموزشی هرچقدر هم مناسب باشد، بدون رعایت استانداردهای تجهیزات، امکان ارائه آموزش با کیفیت وجود ندارد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ما در این زمینه استانداردهای تجهیزات را در بخشهای مختلف از جمله میز و صندلیها مدنظر قرار دادهایم و همزمان نرمافزارها و ابزارهای لازم برای بهرهوری هرچه بیشتر دانشآموزان را نیز در دست پیگیری داریم.
وی افزود اما تجهیزات به تنهایی کافی نیست؛ توانمندی و مهارت معلمان نقش تعیینکنندهای در ارتقای کیفیت آموزش دارد. ما با جدیت در تلاش هستیم تا هم استانداردهای تجهیزات و هم توانمندیهای نیروی انسانی آموزش و پرورش را به صورت هماهنگ و یکپارچه تقویت کنیم
کاظمی در پایان بیان کرد: امیدواریم در این دوره جدید، تحولات مثبت و ماندگاری در نظام آموزشی کشور رقم بخورد و همه دانشآموزان از آموزش با کیفیت بهرهمند شوند.
