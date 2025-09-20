۶۰ درصد از پروژه های مدرسه سازی کشور با مشارکت خیرین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ظهر شنبه در مراسم اعزام همزمان کاروان‌های تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به مدارس استان تهران، از «انقلاب» در حوزه ساخت و تجهیز مدارس خبر داد و گفت: بیش از ۶۰ درصد پروژه‌ها با مشارکت خیرین اجرا می‌شود.

این مراسم که همزمان با افتتاح یک مدرسه بزرگ و کلنگ‌زنی مدرسه‌ای دیگر برگزار شد، بخشی از تلاش‌های دولت برای بهبود زیرساخت‌های آموزشی است.

کاظمی در این مراسم با اشاره به رکوردهای بی‌سابقه در ساخت مدارس گفت: بیش از ۶۲۰ مدرسه در دستور کار است، ۲۲۰ مورد شروع شده و ۱۱۳ مدرسه در حال بهره‌برداری است. این یعنی یک انقلاب.

وی افزود: در سطح کشور بیش از ۷۷۰۰ مدرسه تقریباً بی‌نظیر است و نزدیک به ۶۰ درصد سهم خیرین بوده است. سال گذشته ۱۸.۶ همت (هزار میلیارد تومان) و تاکنون نزدیک به ۱۱.۵ همت کمک داشته‌اند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از ارسال ۲.۱ همت تجهیزات کمک‌آموزشی به مدارس کشور خبر داد و گفت: برنامه بسیار جامعی طراحی کردیم که تمام مدارس کشور را در چند فاز با استانداردهای آموزشی و هوشمندسازی تجهیز کنیم.

کاظمی تأکید کرد: آینده کشور را انسان‌ها و مغزهای متفکر می‌سازند، نه جاده یا صنعت.

وی با اشاره به کشورهای پیشرفته مانند ژاپن و کره گفت: تمام اتکای کشورهای پیشرفته به سرمایه‌های انسانی و دانش‌شان است. امروز تکنولوژی‌ها بر دانش استوارند.

وزیر آموزش و پرورش از طراحی سامانه‌ای برای اطلس تجهیزات و فازبندی استانداردها خبر داد و گفت: برای هر دوره یک بسته تجهیزاتی مشخص کردیم؛ برای دوره اول ابتدایی یک بسته، دوره دوم ابتدایی یک بسته و یک بسته آموزشی، بهداشتی، ورزشی، پرورشی و محیط زیستی.

وی به ضرورت بهبود شرایط هنرستان‌ها اشاره کرد و گفت: تمام مشکلات ما برمی‌گردد به این حوزه؛ یعنی حوزه اشتغال ما ریشه در بهبود شرایط هنرستانی ما دارد.