به گزارش، خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در آئین اعزام همزمان کاروان‌های تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به مدارس استان تهران، با اشاره به تراکم بالای دانش‌آموزان در استان اظهار داشت: در آغاز دولت چهاردهم، استان تهران از نظر سرانه فضای آموزشی در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت و در برخی مناطق شاهد تراکم ۴۸ دانش‌آموز در یک کلاس بودیم و این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی ما بود و با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی دستگاه‌های مختلف روند جبران عقب‌ماندگی‌ها آغاز شد.

وی افزود: در طول یک سال گذشته با همکاری وزارت آموزش و پرورش، مشارکت فعال خیرین مدرسه‌ساز، استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها و مشارکت ۴۷ شهرداری استان، نهضت مدرسه‌سازی در تهران سرعت گرفته و تاکنون ۶۲۱ پروژه مدرسه‌سازی با بیش از ۹ هزار کلاس آغاز شده که از این تعداد ۲۵۰ پروژه در حال اجراست که بالای ۵۰ درصد پیشرفت دارند.

استاندار تهران با اشاره به دستاوردهای یک‌ساله نهضت مدرسه‌سازی در استان گفت: در سال گذشته ۱۱۳ مدرسه با ۱۳۱۰ کلاس درس احداث و آماده بهره‌برداری شد که رکوردی کم‌نظیر در کشور محسوب می‌شود و همچنین پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری ۴۵۰ کلاس دیگر نیز به فضای آموزشی استان اضافه شود تا بتوانیم در مدت زمان کمتر از یک سال به تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه در سرانه آموزشی برسیم.

معتمدیان با تقدیر از برگزاری این آئین و تجهیز مدارس اظهار داشت: امروز ۱۸۰۰ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان تجهیز شده که این تجهیزات شامل میز و نیمکت، وسایل کمک‌آموزشی و امکانات هوشمندسازی مدارس می‌باشد و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: با استمرار این روند و حمایت دولت، ان‌شاءالله تا پایان دولت چهاردهم محرومیت آموزشی در استان تهران برطرف شده و شرایط مطلوبی برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم خواهد شد.