کشف ۲۰ کیلو مواد مخدر در خمینی شهر

 اصفهان _ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری یک خرده فروش مواد افیونی و کشف ۲۰ کیلو مواد مخدر در بازرسی از منزل وی خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در ادامه طرح مبارزه با خرده فروشان مواد افیونی با اشراف اطلاعاتی خود از فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با رصد هوشمندانه خود منزل متهم را شناسایی و پس از انجام هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ویژه و ضربتی وارد محل شده و فرد مذکور را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ادامه داد: در این عملیات طی بازرسی از منزل متهم ۲۰ کیلو مواد افیونی کشف و وی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

