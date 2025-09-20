به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر نورزاده اظهارکرد: میناب قطب اول تولید گوجه فرنگی در استان است و پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جدید تا پایان کشت حدود ۷,۶۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به زیرکشت گوجه فرنگی رود؛ برآورد کل تولید نیز به ۳۸۰٬۰۰۰ تن می‌رسد.

وی افزود: کاشت این محصول از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا آذرماه ادامه دارد. عمده مناطق کشت در بخش‌های توکهور و هشتبندی، کریان، سندرک و مرکز شهرستان واقع شده‌اند.

نورزاده یادآور شد: بازار هدف این محصول شامل بازارهای داخلی استان و استان‌های تهران، اصفهان، فارس، خراسان، آذربایجان‌های شرقی و غربی و سایر استان‌های شمالی است و حدود ۳۰ درصد محصول نیز به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی صادر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عملیات برداشت گوجه فرنگی از آذرماه آغاز و تا اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت. محصولات تولیدی میناب از نظر فرم، رنگ و کیفیت، با قابلیت صادرات بالا توصیف می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی میناب تاکید کرد: مهم‌ترین ارقام کشت‌شده در این شهرستان شامل برنتا، بریویو، باسیمو و بدرو است؛ این تنوع ارقام به بهبود عملکرد و بازارپسندی محصول کمک می‌کند.