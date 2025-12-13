برداشت هندوانه خارج از فصل در میناب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر نورزاده معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب در حاشیه بازدید از برداشت محصول هندوانه در میناب اظهار داشت: برداشت محصول هندوانه از نیمه اول آذر ماه آغاز شده و تا اوایل دی‌ماه سال جاری ادامه دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی برداشت بیش از ۶۰ هزار تن هندوانه در این شهرستان، بیان کرد: هندوانه تولید شده در میناب علاوه بر تأمین نیاز استان هرمزگان به استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان، اصفهان و فارس نیز ارسال می‌شود و بخشی از آن به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، روسیه، عراق و ترکیه صادر می‌شود.

نورزاده افزود: ارقام هندوانه کشت شده در این شهرستان شامل «یونیژن، میکادو، چارلستون‌گری و b۳۲» بوده است.

وی مرغوبیت بالا، خوش طعمی و بازارپسندی هندوانه میناب را از خصوصیات بارز این محصول ذکر کرد و تأکید کرد: با نظارت مستمر و ارائه توصیه‌های به موقع، کیفیت محصول حفظ شده و این اقدام در چارچوب برنامه‌های توسعه کشت‌های خارج از فصل و مدیریت تولید استان و بر اساس برش ابلاغی کشت این محصول و همچنین در راستای تأمین بخشی از نیاز بازار و افزایش درآمد کشاورزان منطقه است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مصرف آب در کشت این محصول اشاره کرد و گفت: تمام مزارع هندوانه کشت شده در این شهرستان به آبیاری تحت فشار مجهز بوده که این امر موجب کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری می‌شود.

نورزاده بیان کرد: شهرستان میناب یکی از قطب‌های مهم تولید هندوانه پاییزه خارج از فصل و شب یلدا در کشور محسوب می‌شود و مناطق عمده کشت این محصول، روستاهای توکهور، هشتبندی، سندرک، کریان و مرکزی این شهرستان است.