به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط دولت اکوادور را به شدت محکوم کرد.

ستاد کل نیروهای مسلح در این بیانیه آورده است این تصمیم نامعقول، مذبوحانه، غیر منطقی و غیرقانونی دولت اکوادور که در راستای خوش‌خدمتی به نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکای تروریست‌پرور و رژیم جعلی و بی‌ریشه صهیونیستی می‌باشد، می‌تواند بسترهای شرارت و ناامنی را در جهان توسط آمریکا گسترش داده و رژیم کودک کش صهیونیستی را به نسل کشی در غزه و فلسطین و حتی سایر کشورهای منطقه جسورتر کند. از دولت اکوادور سوال می‌شود آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستقیم در برابر گروه‌های تروریستی دست‌نشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کند و از ملت و سرزمین و تمامیت ارضی کشورش دفاع می‌کند و یا جنبش حماس و حزب‌الله که برای دفاع از ملت فلسطین و لبنان در برابر اشغالگران صهیونیست مبارزه می‌کنند تروریسم هستند یا آمریکا و رژیم صهیونیستی که به خاک و سرزمین دیگران تجاوز می‌کنند و هیچ خط قرمزی برای تجاوز خود نمی‌شناسند و هیچیک از قواعد و قوانین بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند!؟

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند در دفاع مقتدرانه از ملت و سرزمین خود در کنار ملت فلسطین و لبنان به ویژه مردم بی پناه غزه خواهند ایستاد و از حقوق آنان دفاع خواهند کرد و به دولت اکوادور هشدار می‌دهند برای خوش خدمتی به نظام سلطه، آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی، حقوق بین‌المللی و انسانی را رعایت کند و به جبهه باطل و شیطانی کمک نکند. ملت ایران اسلامی و فرزندان شجاع آن در نیروهای مسلح به ویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسیر الهی دفاع مقتدرانه و دشمن شکن در برابر هرگونه تجاوز و در هر سطحی و توسط هر کس، از ملت و سرزمین خود دفاع نموده و با زیاده خواهی‌های آمریکای تروریست‌پرور و کانون شرارت و ترور در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی با صلابت و شجاعانه، برخورد خواهند کرد و هیچ گونه تهدیدی نخواهد توانست اراده الهی و مستحکم آنان را تضعیف کند.