تصادف ۲ دستگاه پراید در محور آمل - بابل ۶ نفر را مصدوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع تصادف در جاده زرگرمحله محدوده بالا بصرا به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام و تیمهای امدادی پایگاههای امینآباد و پیچاکلا به محل اعزام شدند.
در این سانحه، چهار زن ۴۰، ۲۰، ۵۶ و ۲۰ ساله، یک مرد ۵۴ ساله و یک کودک ۱۱ ماهه دچار جراحات شدید از نوع مولتیتروما و هدتروما شدند.
تکنسینهای اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در صحنه، مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستانهای شهید بهشتی و شهید یحیینژاد بابل منتقل کردند.
روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ بابل با آرزوی سلامتی برای مصدومان از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را سریعاً از طریق شماره ۱۱۵ اطلاع دهند تا اقدامات امدادی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
