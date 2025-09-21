فوت راننده پژو پارس بر اثر تصادف در اتوبان خلیج فارس

محمد شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود ساعت ۲ بامداد ۳۰ شهریور ماه با اعلام حادثه تصادف خودروی پارس با ۲ نفر محبوسی در اتوبان خلیج فارس، بلافاصله ستاد فرماندهی عملیات، اکیپ‌های عملیاتی ایستگاه‌های ۱۳ را با تجهیزات مربوطه جهت همکاری با آتش نشانی بهارستان به سمت محل حادثه اعزام کردند.

وی افزود: بر اثر این حادثه خودرو پارس پس از انحراف با حاشیه اتوبان به شدت تصادف کرده بود که باعث مصدومیت شدید راننده و محبوسی سرنشنین درون خودرو شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی پس از حضور در محل، با رعایت همه موارد ایمنی اقدام به آزادسازی مصدوم کرده و افرد آسیب دیده را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند. با تایید عوامل اورژانس متأسفانه یک نفر در این حادثه فوت شده بود.

وی گفت: پس از اتمام عملیات محل حادثه به عوامل انتظامی تحویل داده شد.