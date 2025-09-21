  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۵۷

فوت راننده پژو پارس بر اثر تصادف در اتوبان خلیج فارس

فوت راننده پژو پارس بر اثر تصادف در اتوبان خلیج فارس

اصفهان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از فوت راننده پژو پارس و مصدومیت سرنشین این خودرو در تصادف اتوبان خلیج فارس خبر داد.

محمد شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود ساعت ۲ بامداد ۳۰ شهریور ماه با اعلام حادثه تصادف خودروی پارس با ۲ نفر محبوسی در اتوبان خلیج فارس، بلافاصله ستاد فرماندهی عملیات، اکیپ‌های عملیاتی ایستگاه‌های ۱۳ را با تجهیزات مربوطه جهت همکاری با آتش نشانی بهارستان به سمت محل حادثه اعزام کردند.

وی افزود: بر اثر این حادثه خودرو پارس پس از انحراف با حاشیه اتوبان به شدت تصادف کرده بود که باعث مصدومیت شدید راننده و محبوسی سرنشنین درون خودرو شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی پس از حضور در محل، با رعایت همه موارد ایمنی اقدام به آزادسازی مصدوم کرده و افرد آسیب دیده را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند. با تایید عوامل اورژانس متأسفانه یک نفر در این حادثه فوت شده بود.

وی گفت: پس از اتمام عملیات محل حادثه به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

کد خبر 6596084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها