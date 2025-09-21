خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-امیرماهان محمدی یکتا: در کوچه‌های نسیم‌شهر، حومه جنوب غربی تهران، ساکنان هر روز با یک مسیر پر از موانع روبرو هستند.

این کوچه‌ها اکنون پر از خودروهای پارک‌شده است و مردم را مجبور می‌کند میان جدول و ماشین‌ها راه خود را پیدا کنند، یکی از ساکنان محلی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ساختمان‌های غیرقانونی بدون پارکینگ، پیاده‌روها را به پارکینگ‌های شخصی تبدیل کرده‌اند.

نسیم‌شهر، بخشی از بهارستان با جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر، در سال‌های اخیر رشد شهری سریعی داشته و این رشد هزینه‌هایی داشته است، بر اساس گزارش‌های شهرداری، بسیاری از ساختمان‌های جدید قوانین شهرسازی را که الزام به تأمین پارکینگ دارد، نادیده می‌گیرند و باعث سرریز خودروها به فضاهای عمومی می‌شوند.

مطالعه‌ای در سال ۱۴۰۳ نشان داد، که بیش از ۴۰ درصد ساخت‌وسازها در اطراف تهران فاقد پارکینگ کافی است و این مسئله ترافیک را تشدید و عابران، به ویژه کودکان و سالمندان، را در خطر قرار می‌دهد.

این مشکل از اجرای ضعیف قوانین در دوران رونق ساخت‌وساز ناشی می‌شود. آئین‌نامه ساختمان در کشور، بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، الزام می‌کند که تمام سازه‌های مسکونی و تجاری بر اساس اندازه واحد، پارکینگ تأمین کنند، معمولاً یک فضای پارکینگ به ازای هر ۱۰۰ متر مربع.

اما در نسیم‌شهر، برخی سازندگان اغلب این قوانین را دور می‌زنند، همان‌طور که ساکنان ادعا می‌کنند. اگر ناظران هنگام ساخت این خانه‌ها به درستی به مسئولیت خود عمل می‌کردند، امروز پیاده‌روهای این معابر پارکینگ خودروها نبود.

در گذشته، عده‌ای سودجو به بهانه‌های مختلف پارکینگ‌ها را حذف کرده‌اند

متأسفانه عدم ساخت پارکینگ در ساختمان‌های نسیم‌شهر به یک عادت تبدیل شده و هجوم جمعیت از تهران و شلوغی و نبود پارکینگ به این مساله دامن زده است.

شهردار نسیم‌شهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رویکرد قاطع این شهرداری در برابر تخلفات ساختمانی خبر داد و تأکید کرد، که در دوره مدیریتی او، اجازه حذف پارکینگ به هیچ فردی داده نشده است.

محمد رضا باباحسینی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته، اظهار داشت: نیروهای پلیس ساختمان و دیگر عوامل نظارتی، به محض دریافت گزارش هرگونه تخلف و حذف پارکینگ، با متخلفان برخورد کرده و قانون را اعمال کرده‌اند. تاکنون بیش از ده‌ها مورد تخلف ساختمانی مورد پیگیری قانونی قرار گرفته است.

وی، مشکل کوچه‌های تنگ و باریک را نتیجه کوتاهی‌های گذشته دانست و افزود: متأسفانه در گذشته، عده‌ای سودجو به بهانه‌های مختلف پارکینگ‌ها را حذف کرده‌اند و ما امروز وارث این بی‌قانونی‌ها هستیم که هم مردم و هم مجموعه مدیریت شهری تاوان آن را می‌دهند.

باباحسینی با اشاره به شرایط خاص مدیریت کنونی شهری، تأکید کرد: از آنجایی که این شهرداری با قائم‌مقامی استانداری تهران و در شرایط خلأ شورای شهر اداره می‌شود، نظارت‌های جدی و جلسات مستمر برای مقابله با حذف پارکینگ و هرگونه تخلف ساختمانی برگزار می‌شود. ما اجازه نخواهیم داد که عده‌ای فرصت‌طلب به خاطر منافع خود، شهر را به سمت بی‌قانونی سوق دهند.

متخلفان حذف و یا تبدیل پارکینگ به مراجع قضائی معرفی می‌شوند

بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، که فروردین ۱۴۰۳، چهار ساختمان غیرمجاز در نسیم شهر تخریب شده و یکی از دلایل آن نبود پارکینگ ذکر شده بود و در سال جاری نیز از ساخت پنج ساختمان غیرقانونی دیگر جلوگیری شده است، از سویی دیگر شهردار نسیم شهر مرداد سال گذشته نیز به خبرگزاری مهر گفته بود، که تیمش بر اساس دستورات دادگاه برای بازپس‌گیری فضاهای عمومی عمل می‌کند.

با این حال، منتقدان می‌گویند این اقدامات هم اندک و هم واکنشی است، نه پیشگیرانه و تخریب‌ها خیلی دیر انجام می‌شود و آسیب‌ها قبلاً وارد شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران نیز به خبرنگار مهر گفت: در سطح استان تهران تخلف ساخت و ساز غیر مجاز، حذف و یا تبدیل پارکینگ به شدت پیگیری و متخلف به مراجع قضائی معرفی می‌شود.

سید کمال الدین میرجعفریان همچنین نبود پارکینگ عمومی در نسیم شهر را از علل پارک به هم فشرده خودروها دانست و خواستار تدابیر لازم برای حل این مشکل شد.

او اشاره کرد: بی‌توجهی های گذشته به تأمین پارکینگ باعث مشکلات ترافیکی در معابر شده است.

برای شناسایی زودهنگام تخلفات باید نظارت‌ها لحظه‌ای و دیجیتال باشد

کارشناسان به شکست‌های سیستمی در این خصوص اشاره می‌کنند و یک کارشناس شهرسازی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: حومه‌های تهران قربانی گسترش بی‌برنامه هستند، بدون اجرای الزامات پارکینگ در مرحله مجوز، فضاهای عمومی آسیب می‌بینند.

محمدعلی میرزایی از سیستم‌های نظارت دیجیتال دفاع می‌کند و می‌گوید: برای شناسایی زودهنگام تخلفات باید نظارت‌ها لحظه‌ای و دیجیتال باشد.

وی افزود: ما باید از مجازات به پیشگیری شیفت و با ارائه مشوق‌ها و جریمه‌ها معضلات را پیش از وقوع مدیریت کنیم.

با این حال، ساکنان سرعت اقدامات را زیر سوال می‌برند وی می‌گویند: چرا تا وقتی ساختمان‌ها ساخته شوند، مسئولین صبر و نظاره می‌کنند؟

از سویی دیگر خبرنگار مهر بررسی خواهد کرد، که آیا همان طور که در مطالب بالا ادعا شده است، عدم تأمین پارکینگ مربوط به دوره‌های قبلی است و یا در دوره مدیریت شهری فعلی نیز شاهد این کوتاهی‌ها هستیم.

با افزایش جمعیت شهری کشورمان به ویژه در استان تهران، طوری است، که هزینه غفلت نظارتی را برجسته می‌کند و بدون نظارت قوی‌تر، پیاده‌روها همچنان میدان نبرد بین عابران و چرخ‌ها باقی خواهند ماند.