به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سومین شنبه سپتامبر، مصادف با ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴، به عنوان روز جهانی اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز، فرصتی ارزشمند برای تکریم و قدردانی از انسان‌هایی است که با گذشت و ایثار، زندگی‌بخش همنوعان خود شده‌اند.

در پیام سیدسجاد رضوی آمده است: سلول‌های بنیادی خون‌ساز به عنوان عاملی حیاتی در درمان بیماری‌های صعب‌العلاج از جمله سرطان‌های خون، تالاسمی و نقص سیستم ایمنی شناخته می‌شوند. این سلول‌ها با قابلیت منحصر به‌فرد خود، توانایی بازسازی و ترمیم سیستم خون‌ساز را دارا هستند و برای بسیاری از بیماران، تنها راه نجات و بازگشت به زندگی طبیعی محسوب می‌شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه افزود: اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز، نه تنها اقدامی درمانی و پزشکی، بلکه جلوه‌ای بی‌بدیل از انسانیت، نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی است. اهداکنندگان این سلول‌های حیات‌بخش، با انتخابی آگاهانه و داوطلبانه، به بیماران امید دوباره زیستن می‌بخشند و به آنان فرصت بازگشت به زندگی، خانواده و آینده‌ای روشن‌تر می‌دهند.

وی در بخش دیگری از پیام خود اظهار داشت: در این روز، بر خود فرض می‌دانم از همه اهداکنندگان سلول‌های بنیادی در سراسر جهان و به‌ویژه در کشور عزیزمان، که با همت والا و روحیه انسان‌دوستانه خویش در مسیر احیای زندگی دیگران گام برداشته‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. یقیناً ایثار و ازخودگذشتگی این قهرمانان خاموش، سرمایه‌ای گران‌سنگ برای جامعه بشری است.

رضوی همچنین از تمامی همکاران دلسوز و پرتلاش در مراکز پذیره‌نویسی اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز ایران و مراکز سلول‌گیری و پیوند این سلول‌ها که با تعهد و دقت، زمینه‌ساز این عمل زندگی‌بخش هستند، قدردانی کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان این پیام، از هموطنان واجد شرایط دعوت کرد که با مراجعه به مراکز پذیره‌نویسی سراسر کشور و ثبت‌نام در شبکه ملی اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز ایران، به این چرخه مهربانی و ایثار بپیوندند.

وی ابراز امیدواری کرد که فرهنگ والای اهدای سلول‌های بنیادی بیش از پیش در میان مردم گسترش یابد و هیچ بیماری، در هیچ نقطه‌ای از جهان، چشم‌انتظار این هدیه ارزشمند زندگی باقی نماند.