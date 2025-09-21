  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۵

پیام معاون درمان به مناسبت روز جهانی اهداکنندگان سلول‌های خون‎ساز

به مناسبت فرارسیدن روز جهانی اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز، معاون درمان وزارت بهداشت، با صدور پیامی از ایثار و انسان‌دوستی اهداکنندگان این سلول‌های حیات‌بخش تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سومین شنبه سپتامبر، مصادف با ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴، به عنوان روز جهانی اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز، فرصتی ارزشمند برای تکریم و قدردانی از انسان‌هایی است که با گذشت و ایثار، زندگی‌بخش همنوعان خود شده‌اند.

در پیام سیدسجاد رضوی آمده است: سلول‌های بنیادی خون‌ساز به عنوان عاملی حیاتی در درمان بیماری‌های صعب‌العلاج از جمله سرطان‌های خون، تالاسمی و نقص سیستم ایمنی شناخته می‌شوند. این سلول‌ها با قابلیت منحصر به‌فرد خود، توانایی بازسازی و ترمیم سیستم خون‌ساز را دارا هستند و برای بسیاری از بیماران، تنها راه نجات و بازگشت به زندگی طبیعی محسوب می‌شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه افزود: اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز، نه تنها اقدامی درمانی و پزشکی، بلکه جلوه‌ای بی‌بدیل از انسانیت، نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی است. اهداکنندگان این سلول‌های حیات‌بخش، با انتخابی آگاهانه و داوطلبانه، به بیماران امید دوباره زیستن می‌بخشند و به آنان فرصت بازگشت به زندگی، خانواده و آینده‌ای روشن‌تر می‌دهند.

وی در بخش دیگری از پیام خود اظهار داشت: در این روز، بر خود فرض می‌دانم از همه اهداکنندگان سلول‌های بنیادی در سراسر جهان و به‌ویژه در کشور عزیزمان، که با همت والا و روحیه انسان‌دوستانه خویش در مسیر احیای زندگی دیگران گام برداشته‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. یقیناً ایثار و ازخودگذشتگی این قهرمانان خاموش، سرمایه‌ای گران‌سنگ برای جامعه بشری است.

رضوی همچنین از تمامی همکاران دلسوز و پرتلاش در مراکز پذیره‌نویسی اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز ایران و مراکز سلول‌گیری و پیوند این سلول‌ها که با تعهد و دقت، زمینه‌ساز این عمل زندگی‌بخش هستند، قدردانی کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان این پیام، از هموطنان واجد شرایط دعوت کرد که با مراجعه به مراکز پذیره‌نویسی سراسر کشور و ثبت‌نام در شبکه ملی اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز ایران، به این چرخه مهربانی و ایثار بپیوندند.

وی ابراز امیدواری کرد که فرهنگ والای اهدای سلول‌های بنیادی بیش از پیش در میان مردم گسترش یابد و هیچ بیماری، در هیچ نقطه‌ای از جهان، چشم‌انتظار این هدیه ارزشمند زندگی باقی نماند.

