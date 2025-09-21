۱۱ مصدوم حادثه ساختمان سیمان سبزوار در مشهد بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قربانی اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۱ نفر از مصدومان حادثه آتش‌سوزی ساختمان اداری کارخانه سیمان سبزوار در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری هستند. سه نفر از این مصدومان در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) تحت نظر هستند که طی روزهای آینده دو نفر از آن‌ها به بخش منتقل خواهند شد. هشت نفر دیگر نیز تحت مراقبت قرار دارند و وضعیت عمومی آن‌ها رو به بهبود است.

فرماندار سبزوار با اشاره به روند درمان افزود: حال عمومی همه مصدومان نسبت به روز گذشته بهتر شده و تیم درمانی بیمارستان امام رضا (ع) به صورت مستمر در حال رسیدگی به بیماران است.