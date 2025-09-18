شمار مصدومان حادثه آتش سوزی ساختمان سیمان سبزوار به ۵۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قربانی اظهار کرد: در پی این آتش سوزی که ظهر پنجشنبه در یک ساختمان ۸ طبقه با کاربری اداری و تجاری متعلق به کارخانه سیمان که به دلایل نامشخصی آغاز شد، اقدامات فوری و مؤثری انجام شد.

فرماندار سبزوار بیان کرد: نمای ساختمان از کامپوزیت ساخته شده بود که به سرعت آتش می‌گرفت و این موضوع باعث شد که آتش به سرعت گسترش یابد.

وی گفت: از لحظات اولیه، تیم‌های آتش‌نشانی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند؛ ابتدا ایمن‌سازی ساختمان انجام شد تا از گسترش بیشتر آتش جلوگیری شود.

قربانی بیان کرد: در این حادثه، حدود ۴۷ نفر در ساختمان گیر افتاده بودند که خوشبختانه همه آنها خارج شدند.

فرماندار سبزوار ادامه داد: آتش‌سوزی بعد از ظهر به طور کامل مهار شد و اقدامات ایمنی و بررسی اتاق‌ها به دقت انجام شد.

وی اظهار کرد: تا این لحظه، حدود ۵۵ نفر مصدوم گزارش شده که عمدتاً مشکلات تنفسی داشتند ضمن اینکه ۳ تا ۴ نفر از این مصدومان تحت نظر پزشکان قرار دارند، اما بقیه به زودی مرخص خواهند شد.

قربانی ادامه داد: دو نفر از مصدومان به مشهد با بالگرد و دو نفر دیگر با آمبولانس اعزام شدند. خوشبختانه هیچ فوتی در این حادثه گزارش نشده و آتش به طور کامل مهار شده است.

فرماندار سبزوار اظهار کرد: لازم است از مردم و بخش خصوصی که در کنار امکانات اورژانس و آتش‌نشانی به کمک شتافتند، تشکر ویژه‌ای داشته باشیم.