https://mehrnews.com/x394px ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۵ کد خبر 6594053 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۵ اعلام آخرین وضعیت حادثه آتش سوزی ساختمان سیمان سبزوار مشهد- حامد قربانی، فرماندار سبزوار در خصوص آخرین وضعیت حادثه آتش سوزی ساختمان سیمان سبزوار توضیحاتی ارائه کرد. دریافت 20 MB کد خبر 6594053 کپی شد مطالب مرتبط شمار مصدومان حادثه آتش سوزی ساختمان سیمان سبزوار به ۵۵ نفر رسید دادستان سبزوار: با مقصران آتشسوزی ساختمان سیمان برخورد قضائی میشود آتش ساختمان سیمان سبزوار با همبستگی مردم و تلاش آتش نشانان مهار شد اعمال محدودیت ترافیکی و تعطیلی کسبه محدوده آتشسوزی در سبزوار تداوم عملیات اطفای حریق ساختمان مسکونی «سیمان» سبزوار آتشسوزی گسترده در ساختمان سیمان سبزوار؛ ۵۱ نفر مصدوم شدند اعزام تیمهای پشتیبان هلال احمر به آتش سوزی ساختمان سیمان سبزوار افزایش شمار مصدومان آتش سوزی سبزوار به ۵۱ نفر افزایش تعداد مصدومان حادثه آتش سوزی سبزوار؛وخامت حال ۳ نفر آتش سوزی مجتمع مسکونی در سبزوار با ۳۹ مصدوم برچسبها آتش سوزی ساختمان سیمان سبزوار خراسان رضوی شهرستان سبزوار
نظر شما