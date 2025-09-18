  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۵

اعلام آخرین وضعیت حادثه آتش سوزی ساختمان سیمان سبزوار

اعلام آخرین وضعیت حادثه آتش سوزی ساختمان سیمان سبزوار

مشهد- حامد قربانی، فرماندار سبزوار در خصوص آخرین وضعیت حادثه آتش سوزی ساختمان سیمان سبزوار توضیحاتی ارائه کرد.

دریافت 20 MB
کد خبر 6594053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها