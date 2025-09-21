تأکید رئیس شورای شهر اصفهان بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی و جذب سرمایه‌

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در صد و نودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: حل معضل دائمی زایندهرود، تکمیل پروژه قطار سریعالسیر، توسعه حملونقل پاک، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ارتقای نمایشگاه بینالمللی و راهاندازی موزه ریسباف از جمله نیازهای فوری شهر اصفهان است. وی افزود: توجه به گردشگری، صنایعدستی، ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و همچنین توسعه توریسم سلامت میتواند به رونق اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری منجر شود.
وی با اشاره به برگزاری همایش جذب سرمایهگذاری ایزینکس گفت: این نشست نتیجه یک سال پیگیری بود و با حضور فعال دستگاههای اجرایی، استانداری، معاونت اقتصادی و اتاق بازرگانی بهصورت آبرومندانه برگزار شد. امید است این رویداد علاوه بر تداوم، به نتایج ملموس برای مردم بینجامد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین بر اهمیت ایجاد دهکده لجستیک، فعالسازی مناطق ویژه اقتصادی، توسعه نیروگاههای خورشیدی و بهبود کیفیت هوا تأکید کرد و گفت: تحقق این برنامهها در گرو همکاری و همدلی همه دستگاهها بهویژه استانداری، اتاق بازرگانی و شهرداری است.
نورصالحی در ادامه ضمن تبریک قهرمانی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی، این موفقیت را مایه مباهات ملت ایران دانست و اظهار داشت: پیروزی کشتیگیران با وجود دشواریها و کمبودها، شادی و امید را در جامعه گسترش داد.
وی همچنین با اشاره به سالگرد هفته دفاع مقدس یادآور شد: ایران اسلامی علاوه بر هشت سال دفاع مقدس، در دفاع ۱۲ روزه اخیر نیز با اقتدار و ایستادگی توانست رژیم صهیونیستی را وادار به عقبنشینی کند. به گفته او، «همه ما باید راوی قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی باشیم و در کنار آن برای رفع نقاط ضعف تلاش کنیم».
نظر شما