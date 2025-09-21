ایزینکس؛ نماد همدلی و آمادگی مردم و سرمایه برای رونق اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی صبح یکشنبه در صد و نودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر «راوی توانمندی‌ها بودن»، اظهار کرد: یکی از باورهای غلط این است که ما کار گروهی بلد نیستیم، اما ایزینکس ثابت کرد شهرداری، اتاق بازرگانی، استانداری و ۱۷ دستگاه اجرایی می‌توانند در کنار هم نقشه راهی مشترک طراحی و اجرا کنند.

وی افزود: برگزاری این رویداد پایان کار نیست، بلکه آغاز اجرای طرح‌هاست و پروژه‌هایی که موقعیت مکانی مشخص دارند باید بلافاصله وارد مرحله صدور مجوز شوند تا سرمایه‌گذاران بدون معطلی وارد عمل شوند. به گفته او، ارزیابی فنی و مالی طرح‌ها باید تکمیل و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.

خسروی همچنین پیشنهاد داد: «بوم‌های معرفی طرح‌ها نباید فقط به دو روز رویداد محدود شود، بلکه باید در ورودی شهرداری، بانک‌ها، هتل‌ها و سازمان‌ها به نمایش گذاشته شود تا مردم و سرمایه‌گذاران آن‌ها را ببینند.»

وی با قدردانی از همکاری اتاق بازرگانی و شهرداری تأکید کرد: مراسم اختتامیه ایزینکس پایان راه نیست و برای رویدادهای پیشِ رو همچون مسابقات ملی مهارت، جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان و فن‌نما نیز باید همان انسجام و همدلی تکرار شود.

امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه گفت: ایزینکس ثابت کرد مردم و سرمایه برای رونق اصفهان آماده‌اند. وی با اشاره به شرایط جنگ ۱۲ روزه اخیر یادآور شد: در حالی که در بسیاری کشورها مردم به دنبال خروج از کشور هستند، ایرانیان خارج‌نشین در روزهای بحرانی تلاش داشتند به ایران بازگردند و این نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی عظیم است.

کشانی با اشاره به برخی نگاه‌های منفی نسبت به برگزاری ایزینکس تصریح کرد: گروهی معتقد بودند بحران‌هایی همچون آب و هوا مانع سرمایه‌گذاری می‌شود، اما ما بر این باور بودیم که راه‌حل همین مشکلات در جذب سرمایه‌گذاری نهفته است.

وی افزود: سه محور اصلی برای پروژه‌ها تعریف شد؛ طرح‌های کم‌مصرف یا بدون مصرف آب، طرح‌های با فناوری بالا برای اشتغال تحصیل‌کردگان و پروژه‌های دارای ارزش افزوده از جمله داروسازی، تصفیه پساب و انرژی خورشیدی.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، در دو روز برگزاری ایزینکس سه تا چهار هزار نفر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازدید کردند و نتیجه نشان داد که ظرفیت و اعتماد مردم به آینده بسیار بالاست.