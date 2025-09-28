به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورا با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای مقاومت، با تأکید بر اینکه «بهرهمندی از دانش فنی هستهای حق مسلم ایران است»، اظهارکرد: تعطیلی غنیسازی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و هیچکس نمیتواند ملت ایران را از این حق محروم کند.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: مذاکره با آمریکا بنبست محض است و تجربههای ۱۰ سال گذشته نشان داده که چنین رویکردی نتیجهبخش نبوده است. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، اتحاد و انسجام ملی است که قویترین سلاح در برابر دشمنان محسوب میشود.
نورصالحی تصریح کرد: تحمیلهایی که به نام مذاکره صورت میگیرد، نباید پذیرفته شود. ملت ایران باید از ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی و دفاعی تقویت شود تا دشمن جرأت نیت شوم علیه کشور نداشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانشآموزان، معلمان و خانوادهها افزود: همه ما وظیفه داریم برای سربلندی جوانان و فراهمسازی شرایط زندگی بهتر برای آنان تلاش کنیم.
وی در ادامه از ایثارگریها و مقاومت نیروهای مسلح در دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر یاد کرد و گفت: این رشادتها موجب شد ایران امروز در معادلات جهانی جایگاه ویژهای داشته باشد و قدرتهای مستکبر ناگزیر به لحاظ کردن نقش جمهوری اسلامی باشند.
نورصالحی همچنین ضمن گرامیداشت یاد شهدای مقاومت از جمله شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفیالدین و سردار شهید عباس نیلفروشان خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره قدردان خانوادههای شهدا و ایثارگران است که سرمایههای افتخار و عزت کشور محسوب میشوند.
وی با قدردانی از تلاشهای دولت، رئیسجمهور و وزیر امور خارجه در شرایط سخت داخلی و فشارهای خارجی گفت: مسئولان شهری نیز باید در کاهش فشارهای روانی جامعه نقشآفرین باشند و اجازه ندهند دشمن با ایجاد تنگناهای ساختگی، مردم را وادار به پذیرش خواستههای خود کند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان تأکید کرد: با وحدت، انسجام و همدلی ملی، ملت ایران همچنان در برابر توطئههای دشمنان، بهویژه جنگ روانی، ایستادگی خواهد کرد و مسئولان موظفند زمینه آسایش، رفاه و امنیت روانی مردم را بیش از پیش فراهم آورند.
