پازل ناقص سرویس مدارس؛ از اقدامات شهرداری تا هشدار تعزیرات

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مهرماه، همزمان با هیاهوی دانش‌آموزان و تکاپوی بازار نوشت‌افزار، دغدغه‌های دیگری را نیز برای خانواده‌ها به همراه می‌آورد؛ دغدغه‌هایی که در صدر آن‌ها، مسئله تأمین سرویس ایمن و مطمئن مدارس قرار دارد.

در شهر سنندج، مسئولان سازمان حمل‌ونقل و پلیس راهور از یک سو، از آمادگی و برنامه‌ریزی برای سال تحصیلی جدید سخن می‌گویند و از سوی دیگر، نهادهای نظارتی مانند تعزیرات حکومتی، از وضعیت «نابسامان» سرویس مدارس و تهدیدهای ناشی از فعالیت خودروهای غیرمجاز ابراز نگرانی می‌کنند.

این وضعیت دوگانه، نشان‌دهنده شکاف عمیقی میان برنامه‌ریزی‌ها و واقعیت‌های میدانی است که می‌تواند ایمنی و سلامت دانش‌آموزان را به خطر اندازد.

آمادگی ۵۸۰ خودرو برای سرویس‌دهی دانش‌آموزان

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج اخیراً در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اعلام آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی، از بسیج ۵۸۰ دستگاه مینی‌بوس و تاکسی برای سرویس‌دهی به دانش‌آموزان خبر داده است.

به گفته حمید خضری تمامی این خودروها دارای مجوز و نرخ مصوب بوده و تحت نظارت کامل شهرداری قرار دارند و تأکید بر این است که والدین باید از بستن قرارداد با رانندگان شخصی و غیرمجاز خودداری کنند، چرا که این خودروها فاقد چارچوب‌های قانونی، ایمنی و بیمه لازم هستند.

خضری همچنین به اهمیت همکاری نهادهای مختلف اشاره کرده و از پلیس راهور، آموزش‌وپرورش، شهرداری و شورای ترافیک استان خواسته است تا با تبادل اطلاعات و برگزاری جلسات منظم، به صورت مستمر بر وضعیت سرویس‌ها نظارت داشته باشند.

این در حالی است که بخش بزرگی از حمل‌ونقل دانش‌آموزان، به خصوص در مناطق حاشیه‌ای، توسط همین خودروهای غیرمجاز انجام می‌شود که دسترسی به آنها آسان‌تر و هزینه‌هایشان در مواردی کمتر است.

آمادگی ترافیکی سنندج برای بازگشایی مدارس

شهرداری سنندج همچنین با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ترافیکی و ایمنی در سطح شهر، به‌ویژه در اطراف مدارس، آماده استقبال از آغاز سال تحصیلی جدید شده است.

امیر جمشیدنژاد، رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح «استقبال از مهر»، گفت: به‌منظور فراهم‌سازی شرایط ایمن برای دانش‌آموزان و تسهیل عبور و مرور، عملیات گسترده‌ای در زمینه خط‌کشی، نصب تابلوها و رنگ‌آمیزی معابر انجام شده است.

وی افزود: در قالب این طرح، نصب ۱۰۰ تابلو و علامت هشدار عبور دانش‌آموزان، ۵۰۰ مترمربع رنگ‌آمیزی دو جزئی گذرگاه‌های عابر پیاده مدارس و ۵ کیلومتر خط‌کشی طولی در معابر اطراف مدارس اجرا شده است.

به گفته جمشیدنژاد، علاوه بر خط‌کشی‌های منقطع و ممتد در نواحی مختلف شهر، علائم افقی معابر شست‌وشو و به‌روزرسانی شده و نقاط حادثه‌خیز نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری سنندج با اشاره به نقش شهروندان در کاهش ترافیک مهرماه، از والدین خواست از پارک خودرو در مقابل درِ مدارس خودداری کنند. وی تأکید کرد: استفاده از سرویس مدارس و حمل‌ونقل عمومی، بهترین راهکار برای کاهش ترافیک در ساعات پرتردد صبحگاهی است.

جمشیدنژاد همچنین با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان گفت: رعایت نکات ایمنی در زمان عبور از خیابان، استفاده از گذرگاه‌های عابر پیاده و پرهیز از رفتارهای پرخطر مانند بیرون آوردن دست و سر از خودرو، می‌تواند از وقوع حوادث جلوگیری کند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری خانواده‌ها و اجرای اقدامات پیشگیرانه شهرداری، سال تحصیلی پیش رو با ایمنی بیشتر برای دانش‌آموزان آغاز شود.

هشدار پلیس راهور بر افزایش ترافیک در مسیر مدرسه

پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر برای مدیریت ترافیک مهرماه اعلام آمادگی کرد و گفت: با پیش‌بینی افزایش ۳۰ درصدی ترافیک در معابر شهری، از والدین خواسته شده برای کاهش بار ترافیکی و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی، از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

سرهنگ رضا همتی زاده به تجمع خودروهای شخصی در اطراف مدارس و مشکلات ناشی از آن برای عبور و مرور و حتی ایجاد اضطراب در میان دانش‌آموزان اشاره می‌کند.

وی اذعان کرد: تأکید پلیس بر لزوم رعایت حقوق عابرین پیاده و دانش‌آموزان و اجتناب از جابجایی دانش‌آموز بیش از ظرفیت خودروها است.

این مهم نشان می‌دهد که مسائل مربوط به ایمنی ترافیکی، همچنان یکی از دغدغه‌های جدی پلیس است.

با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا صرفاً توصیه‌های اخلاقی می‌تواند به ساماندهی ترافیک و انضباط‌بخشی به رانندگان غیرمسئول کمک کند؟ پاسخ این سوال به عملکرد نهادهای نظارتی در میدان عمل وابسته است.

نگرانی تعزیرات؛ نابسامانی واقعی در سرویس مدارس

در حالی که شهرداری و پلیس از آمادگی و برنامه‌های خود سخن می‌گویند، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تصویری متفاوت و نگران‌کننده از وضعیت ارائه می‌کند و صراحتاً از وضعیت «نابسامان» سرویس مدارس انتقاد کرده و می‌گوید: بیشترین شکایات مردمی در آستانه مهر، مربوط به همین بخش است.

حسین رحیمیان با اشاره به واگذاری مسئولیت سرویس مدارس از آموزش‌وپرورش به شهرداری‌ها و کمبود ناوگان رسمی در این بخش، تأکید می‌کند: همین خلاء، والدین را ناچار به استفاده از رانندگان غیررسمی می‌کند.

وی بیان کرد: این وضعیت، تهدید جدی برای امنیت دانش‌آموزان است، زیرا این رانندگان بدون شناسنامه کاری فعالیت می‌کنند و هیچ نهادی مسئولیت نظارت و پیگیری تخلفات احتمالی آنها را بر عهده نمی‌گیرد.

پیشنهاد رحیمیان برای ورود مستقیم مدیران مدارس و آموزش‌وپرورش به ساماندهی این وضعیت، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختار فعلی و لزوم بازنگری در سیاست‌های اجرایی است.

حل چالش سرویس مدارس نیازمند رویکردی یکپارچه میان نهادهای مسئول

بررسی اظهارات مسئولان مختلف نشان می‌دهد که مسئله سرویس مدارس سنندج، یک چالش چندوجهی است که حل آن نیازمند رویکردی یکپارچه و هماهنگ میان نهادهای مسئول است در حالی که شهرداری از آمادگی ناوگان رسمی سخن می‌گوید، تعزیرات حکومتی از نابسامانی میدانی و فقدان نظارت مؤثر و گلایه والدین می‌گوید.

تا زمانی که خلاء موجود در تأمین سرویس رسمی و ایمن توسط ناوگان تحت نظارت شهرداری پر نشود، والدین به ناچار به سمت خودروهای غیرمجاز سوق خواهند یافت و از سوی دیگر، هماهنگی بیشتر میان پلیس راهور، آموزش‌وپرورش و شهرداری برای نظارت مستمر و برخورد قاطع با متخلفان، تنها راهکار برای تبدیل وعده‌ها به عمل و تضمین امنیت واقعی دانش‌آموزان در مسیر مدرسه است چرا که قطعاً در نظر گرفتن ۵۸۰ خودرو در برابر هزاران دانش‌آموز پاسخگوی نیاز آنها نیست و همچنان دغدغه‌های والدین برای تردد فرزندانشان ادامه دارد.

در این میان، نقش آموزش و آگاه‌سازی والدین برای پرهیز از استفاده از خودروهای غیرمجاز نیز حیاتی است، اما بدون فراهم کردن جایگزین‌های مناسب و در دسترس، این توصیه‌ها به تنهایی کارساز نخواهد بود و به نظر می‌رسد پازل سرویس مدارس سنندج، تا تکمیل شدن و ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌ها، راه درازی در پیش دارد.