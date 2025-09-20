به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدجواد حسینی شامگاه شنبه در نشست هم‌اندیشی با خیرین و نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی استان اصفهان اظهار داشت: اصفهان استانی پیشگام در عرصه مشارکت‌های مردمی است و ظرفیت‌های اجتماعی این استان می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها مطرح شود.

وی با اشاره به نگاه قانون‌گذار در تعیین استاندار به عنوان رئیس شورای مشارکت‌های بهزیستی، این رویکرد را نشان‌دهنده اهمیت مشارکت‌های مردمی در سطوح کلان مدیریتی دانست و افزود: ظرفیت‌سازی اجتماعی تنها با منابع دولتی محقق نمی‌شود و هر فرد یا بنگاه اقتصادی که توان ارائه خدمت دارد، می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرین باشد.

حرکت از اعانه‌محوری به سمت توانمندسازی

حسینی با تأکید بر تغییر رویکرد سازمان بهزیستی از حمایت صرف به توانمندسازی اجتماعی بیان داشت: حرکت از اعانه‌محوری به سمت تعاون‌محوری و تمرکز بر اشتغال، مسکن و خدمات ماندگار، سیاست اصلی این سازمان است.

وی با اشاره به پروژه‌های خلاقانه اجرا شده در سال گذشته ادامه داد: «طرح‌هایی نظیر پویش تأمین ویلچر از محل کاهش مصرف انرژی و تأمین بخاری‌های کم‌مصرف با همکاری شرکت‌ها نمونه‌هایی از اقداماتی است که بدون نیاز به بودجه نقدی و صرفاً با اتکا به مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها، نیازهای جامعه هدف را تأمین کرده است.»

ضرورت مشارکت گسترده‌تر

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۶ هزار مددجو در اثر حوادثی مانند تصادفات وارد چرخه خدمات بهزیستی می‌شوند، گفت: این آمار ضرورت اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس و فوری را دوچندان می‌کند.

وی همچنین بر لزوم ایجاد شبکه داوطلبان تأکید کرد و افزود: در یک پویش استانی در اصفهان، بیش از ۲۱ هزار نفر بدون تبلیغات گسترده داوطلبانه مشارکت کردند و این آمادگی اجتماعی باید در قالب یک ساختار مشخص به کار گرفته شود.

همکاری با ارتش و حمایت از اشتغال

حسینی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظامی، از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای جدید با نیروی زمینی ارتش برای ایجاد مراکز نگهداری خبر داد و خاطرنشان کرد: «اگرچه سازمان بهزیستی مجاز به ایجاد بنگاه اقتصادی نیست، اما با مصوبه صندوق فرصت‌های شغلی امکان حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی فراهم شده است و در صورت مشارکت فعال‌تر بنگاه‌های اقتصادی، حمایت‌های ملی نیز از پروژه‌های استانی ارائه خواهد شد.»

وی ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و اقتصادی موجود در اصفهان، بسیاری از نیازهای اجتماعی به جشن خدمت و توانمندسازی تبدیل شود.