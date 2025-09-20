به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رنجبر بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به ریاست منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس به ملت ایران و به‌ویژه مردم مقاوم کرمانشاه اظهار کرد: مردم این دیار در دوران دفاع مقدس بیش از هزار و صد بار موشک‌باران و بمباران را تحمل کردند و امروز نیز همچنان با همان روحیه ایستادگی پای نظام ایستاده‌اند.



وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی استان، بیکاری را مهم‌ترین مشکل کرمانشاه عنوان کرد و افزود: اشتغال باید اولویت اصلی مدیران استان باشد و برای رفع این معضل نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده هستیم، چرا که دولت به تنهایی توان پاسخگویی به همه نیازها را ندارد.



رنجبر ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل‌گری در امور اداری و مدیریتی از الزامات جدی توسعه است و تنها در سایه حمایت از واحدهای تولیدی می‌توان شاهد رونق اقتصادی بود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدیدهای استاندار کرمانشاه از واحدهای صنعتی و تولیدی در قالب طرح «چهارشنبه‌های اقتصادی» گفت: این بازدیدها می‌تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری را برطرف کند. کمک به تکمیل فازهای توسعه‌ای واحدهای تولیدی و همراهی با سرمایه‌گذاران، مسیری است که می‌تواند اشتغال پایدار در استان ایجاد کند.



نماینده مردم کرمانشاه همچنین توسعه شهری را محور دیگری از سخنان خود دانست و افزود: کرمانشاه قلب توسعه غرب کشور است و بدون تقویت زیرساخت‌های شهری نمی‌توان خدمات برتر ارائه داد. متأسفانه پروژه‌هایی مانند شهربازی سال‌هاست که بلاتکلیف مانده و شورای شهر و شهرداری باید در قبال این فرصت‌سوزی‌ها پاسخگو باشند و اختلافات داخلی را کنار بگذارند.



وی با تاکید بر اهمیت بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: مدیران استان باید مجوزهای لازم برای پروژه‌ها را آماده کنند تا در زمان بررسی لایحه بودجه بتوان ردیف‌های ملی و اعتبارات بیشتری برای استان جذب کرد. در این راستا سازمان برنامه و بودجه استان نیز باید اطلاعات دقیق و لازم را در اختیار نمایندگان قرار دهد.



رنجبر همچنین با اشاره به مشکلات بازارچه‌های مرزی بیان کرد: درآمد این بازارچه‌ها قابل توجه است، اما سهم اندکی به کرمانشاه بازمی‌گردد. لازم است بخشی از این درآمد صرف زیرساخت‌های بازارچه‌ها شود تا مشکلات چندین‌ساله مردم در این حوزه برطرف گردد.



وی در ادامه با یادآوری پروژه‌های نیمه‌تمام پمپاژ آب کشاورزی گفت: این طرح‌ها سال‌ها پیش با صرف هزینه‌های سنگین آغاز شده اما به بهره‌برداری نرسیده‌اند. ضروری است استاندار و مدیران مربوطه با بازدید و پیگیری جدی مانع از هدررفت منابع شوند.



نماینده مردم کرمانشاه در پایان با ابراز امیدواری نسبت به پیگیری و همت جمعی مدیران استان تأکید کرد: حل مشکلات بیکاری، توسعه شهری، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توجه به بخش‌های اقتصادی و کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد تا کرمانشاه به جایگاه واقعی خود در کشور برسد.