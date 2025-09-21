به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر با اشاره به تخصیص زمین به ۲ هزار و ۶۰ خانواده زنجانی در قالب طرح جوانی جمعیت، گفت: از این تعداد، یکهزار و ۶۰۰ متقاضی در کوی «ارم» و ۴۶۰ متقاضی در کوی «ثمین ۳» زمین دریافت خواهند کرد.
وی، با اشاره به نحوه اجرای این، طرح اظهار کرد: اولویتبندی متقاضیان با حضور دستگاههای نظارتی و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان انجام شده است و هماکنون هر دو سایت در مرحله آمادهسازی قرار دارند و پس از تکمیل زیرساختها توسط شرکتهای خدماترسان، واگذاری زمین بهصورت گروههای دو نفره انجام خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: متولی اجرای کوی «ثمین ۳» بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان است و تمامی اطلاعرسانیها تنها از طریق پیامک انجام خواهد شد؛ بنابراین نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست.
شاهین فر، با تأکید بر معیارهای اولویتبندی متقاضیان، گفت: خانوارهایی که در حال حاضر مالک مسکن نیستند و تاکنون از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن استفاده نکردهاند، در اولویت نخست قرار دارند و همچنین خانوادههای دارای فرزندان چندقلو و خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمره اولویتهای اصلی واگذاری محسوب میشوند.
وی ادامه داد: زمان ثبتنام، تعداد فرزندان و دهک درآمدی متقاضیان نیز در اولویتهای بعدی لحاظ خواهد شد و گروهبندی نهایی متقاضیان از طریق پیامک اطلاعرسانی میشود.
نظر شما