به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت با اشاره به فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس، از آماده‌باش این نهاد برای توزیع ۶۶۰۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش خبر داد و گفت: این اقدام بخشی از برنامه‌های حمایتی کمیته امداد برای کاهش دغدغه‌های خانواده‌های نیازمند و ایجاد شور و نشاط در بین دانش‌آموزان است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان تهیه این بسته‌ها را مرهون همت والای خیرین نیک‌اندیش و مشارکت مراکز نیکوکاری ادارات دانست و افزود: این بسته‌های لوازم التحریر با هدف پشتیبانی از تحصیل فرزندان ایران زمین و ایجاد فرصتی برابر برای آموزش آنان تهیه و آماده توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان افزود: رویداد ملی و معنوی جشن عاطفه‌ها همزمان با سراسر کشور با همکاری بسیج مستضعفین، آموزش و پرورش و مراکز نیکوکاری اجرا خواهد شد.

روشن سرشت تصریح کرد: مطابق برنامه ریزی صورت پذیرفته این رویداد ملی، مذهبی و عاطفی از تاریخ اول شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۵ مهر ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در تشریح جزئیات جشن عاطفه ها گفت: برگزاری نمادین جشن عاطفه ها پایگاه های امداد و نیروی مقاومت بسیج در میادین، معابر در روز ۲۰ شهریور ماه، پایگاه های مصلی نماز جمعه در روز ۲۱ شهریور ماه و پایگاه های مدارس سه موعد مهم جمع آوری مشارکت های مردمی در قالب این جشن بزرگ خواهد شد.