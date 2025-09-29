  1. استانها
  2. زنجان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

روشن سرشت: ۶۶۰۰ بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان نیازمند زنجان توزیع شد

روشن سرشت: ۶۶۰۰ بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان نیازمند زنجان توزیع شد

زنجان- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان از توزیع ۶۶۰۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت با اشاره به فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس، از آماده‌باش این نهاد برای توزیع ۶۶۰۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش خبر داد و گفت: این اقدام بخشی از برنامه‌های حمایتی کمیته امداد برای کاهش دغدغه‌های خانواده‌های نیازمند و ایجاد شور و نشاط در بین دانش‌آموزان است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان تهیه این بسته‌ها را مرهون همت والای خیرین نیک‌اندیش و مشارکت مراکز نیکوکاری ادارات دانست و افزود: این بسته‌های لوازم التحریر با هدف پشتیبانی از تحصیل فرزندان ایران زمین و ایجاد فرصتی برابر برای آموزش آنان تهیه و آماده توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان افزود: رویداد ملی و معنوی جشن عاطفه‌ها همزمان با سراسر کشور با همکاری بسیج مستضعفین، آموزش و پرورش و مراکز نیکوکاری اجرا خواهد شد.

روشن سرشت تصریح کرد: مطابق برنامه ریزی صورت پذیرفته این رویداد ملی، مذهبی و عاطفی از تاریخ اول شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۵ مهر ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در تشریح جزئیات جشن عاطفه ها گفت: برگزاری نمادین جشن عاطفه ها پایگاه های امداد و نیروی مقاومت بسیج در میادین، معابر در روز ۲۰ شهریور ماه، پایگاه های مصلی نماز جمعه در روز ۲۱ شهریور ماه و پایگاه های مدارس سه موعد مهم جمع آوری مشارکت های مردمی در قالب این جشن بزرگ خواهد شد.

کد خبر 6606165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها