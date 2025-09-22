دفاع مقدس مکتب فکری نشات گرفته از واقعه عاشوراست

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه حجت الاسلام سید مصطفی حسینی و محسن صادقی آمده است: هفته دفاع مقدس که یادآور هشت سال مقاومت، ایثار و ایستادگی ملت بزرگ ایران و جانفشانی ها و از خودگذشتگی های شهدا، جانبازان و ایثارگران در برابر تجاوز آشکار دشمن بعثی با حمایت و پشتیبانی دو ابر قدرت شرق و غرب زمان بود، فرصتی مغتنم است تا همزمان شکوه، حماسه و مقاومت فراموش نشدنی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهونیستی علیه ایران را گرامی بداریم.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان تاکید کردند: دفاع مقدس تنها یک رخداد و خاطره تاریخی نیست، بلکه مکتب فکری نشأت گرفته از واقعه عاشورا و راهنمایی در مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزشهای والای انسانی بوده که جنگ ۱۲ روزه نیز بخشی از این مکتب شیعی در مسیر تاریخ بوده است.

حسینی و صادقی در بیانیه مشترک خود عنوان کرده است: این دو رویداد تاریخی، اگرچه در مقیاس زمانی و گستره جغرافیایی متفاوت رخ داده، اما در تار و پود روحیه مقاومت و صیانت از تمامیت ارضی، استقلال، وحدت و همبستگی ملی بوده و با عشق به میهن، پیوند عمیق و ناگسستنی دارد.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: هفته دفاع مقدس یادآور بزرگترین آزمون تاریخ معاصر ایران اسلامی است، دورانی که ملت ایران از پیر و جوان و زن و مرد در برابر تهاجم همه جانبه رژیم بعثی و حامیان جهانی آن با تکیه بر ایمان، غیرت دینی، عشق به وطن و رهبری و هدایت امام (ره) حماسه بی بدیل و جاودانه را خلق کردند.

این بیانیه خاطر نشان می‌کند: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سند دیگری بر روحیه مقاومت مردمی در برابر تهاجم خارجی بود، این واقعه جلوه‌ای از عزم و اراده‌ای است که در دوران دفاع مقدس شاهد آن بودیم و ملت بزرگ ایران، در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه درس‌های گرانبهایی به دست آورد که چراغ راه آینده خواهد بود.

این بیانیه می‌افزاید: خود باوری و تکیه بر توان داخلی، مقاومت در برابر هر تهاجم خارجی، حفظ وحدت و انسجام ملی، اتحاد برای ایران قوی، حمایت از رهبری و وحدت ملی کشور در هر دو حادثه ناشی از احساس مشترک تعلق به یک سرزمین، دفاع از هویت ملی و اعتقادات دینی بود و این رویدادها به مردم ایران آموخت که هر تهدید بیگانه علیه سرزمین بزرگ ایران باعث کنار گذاشتن اختلافات و افزایش اتحاد داخلی شده و تقویت سرمایه اجتماعی را به دنبال داشته است.