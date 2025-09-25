به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه کارگروه اقتصادی استان با تأکید بر ضرورت همکاری سازنده دولت و بخش خصوصی، حل مسائل صنعت روی را مشروط به برنامه‌ریزی دقیق، توجه به الزامات زیست‌محیطی و ساماندهی بهتر شهرک تخصصی روی عنوان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت رفع چالش‌های صنعت روی، بر ضرورت تعامل سازنده و کارشناسی میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.

صادقی افزود: دولت هیچ‌گونه تقابلی با بخش خصوصی ندارد و برعکس، همکاری مثبت میان این دو بخش لازمه رشد و توسعه اقتصادی استان است.

استاندار زنجان در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی گفت: باید اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد تا آثار زیست‌محیطی فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک تخصصی روی به حداقل برسد.

صادقی سلامت مردم را یک مطالبه عمومی و در اولویت دولت دانست و گفت: از سوی دیگر، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین همکاری و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولت امری ضروری است و با ساماندهی بهتر می‌توان مسائل موجود را حل و فصل کرد.