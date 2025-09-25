  1. استانها
  2. زنجان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

انتقال شهرک تخصصی «روی» به محل جدید نیازمند برنامه‌ریزی است

انتقال شهرک تخصصی «روی» به محل جدید نیازمند برنامه‌ریزی است

زنجان- استاندار زنجان به موضوع انتقال شهرک تخصصی روی و توسعه واحدهای مستقر در محل جدید اشاره کرد و گفت: انتقال شهرک تخصصی روی به محل جدید نیازمند برنامه‌ریزی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه کارگروه اقتصادی استان با تأکید بر ضرورت همکاری سازنده دولت و بخش خصوصی، حل مسائل صنعت روی را مشروط به برنامه‌ریزی دقیق، توجه به الزامات زیست‌محیطی و ساماندهی بهتر شهرک تخصصی روی عنوان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت رفع چالش‌های صنعت روی، بر ضرورت تعامل سازنده و کارشناسی میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.

صادقی افزود: دولت هیچ‌گونه تقابلی با بخش خصوصی ندارد و برعکس، همکاری مثبت میان این دو بخش لازمه رشد و توسعه اقتصادی استان است.

استاندار زنجان در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی گفت: باید اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد تا آثار زیست‌محیطی فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک تخصصی روی به حداقل برسد.

صادقی سلامت مردم را یک مطالبه عمومی و در اولویت دولت دانست و گفت: از سوی دیگر، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین همکاری و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولت امری ضروری است و با ساماندهی بهتر می‌توان مسائل موجود را حل و فصل کرد.

کد خبر 6601453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها