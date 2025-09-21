تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان مسکن دهک های یک تا چهار در زنجان

سعید شاهین‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در چارچوب تکالیف برنامه هفتم توسعه و به استناد اجرای ماده ۵۴ این برنامه، پروژه‌های حمایتی مسکن دهک‌های یک تا چهار جامعه تکمیل خواهد شد.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه، حمایت از اقشار محروم در حوزه مسکن است. بر همین اساس، با دستور وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل جبران کسری آورده متقاضیان دهک‌های پایین حدود دو ماه پیش به استان‌ها ابلاغ شده و در حال اجراست.

شاهین فر ادامه داد: در استان زنجان از مجموع ۲۸ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن، حدود سه هزار و ۲۰۰ نفر در دهک‌های یک تا چهار قرار دارند که کسری آورده آن‌ها محاسبه شده و رقمی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این منابع از محل سازمان ملی زمین و مسکن به پروژه‌ها تخصیص داده می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: این مبالغ به سازندگان معرفی‌شده پرداخت خواهد شد تا پروژه‌ها تکمیل شوند و واحدهای مسکونی در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در واقع این منابع به جای مردم به حساب سازندگان واریز می‌شود، اما مردم متعهد خواهند بود که بازپرداخت آن را به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه و مدت‌دار انجام دهند.

شاهین‌فر ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، بازپرداخت این تسهیلات حداکثر تا ۱۰ سال زمان خواهد داشت. این اقدام موجب می‌شود هیچ‌یک از متقاضیان دهک‌های پایین در استان واحد خود را از دست ندهند و نگرانی بابت کسری آورده نداشته باشند.

وی با اشاره به تأکید دولت بر محرومیت‌زدایی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اعلام شد که برای دهک‌های پایین فکری اساسی خواهد شد. امروز زمان تحقق آن وعده است و امیدواریم با این حمایت‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و واحدهای مسکونی در اختیار مردم قرار گیرد.