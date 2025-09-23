به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی صبح سه شنبه در آئین جشن آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه شاهد زینبیه شهر زنجان با بیان اینکه مدارس باید محیطی امن، آرام و حامی باشند، گفت: دانش‌آموزان با اعتماد به نفس در مباحث آموزشی مشارکت کنند. خدمات مشاوره، برنامه‌های سلامت روانی، تغذیه مناسب و ورزش منظم باید جدی گرفته شوند.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز کشور و ۳۵۵۰ شهید استان زنجان از جمله ۴۷ دانش‌آموز شهید زنجانی در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: بسیاری از نوجوانان هم‌سن شما در سال‌های دفاع مقدس دفتر و کتاب خود را بستند و در مدرسه بزرگ جهاد و ایثار، جان خویش را برای استقلال و عزت ایران تقدیم کردند.

صادقی افزود: امروز شما ادامه‌دهندگان راه آنان هستید و وظیفه‌تان در درجه نخست کسب علم، مهارت، پژوهش و مسئولیت‌پذیری است تا فردا بتوانید در جایگاه‌های علمی و مدیریتی کشور ایفای نقش کنید.

استاندار زنجان با بیان اینکه دفاع مقدس تنها جنگی در تاریخ ایران بود که حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد، افزود: در این جنگ ۳۶ کشور دنیا و دو ابرقدرت شرق و غرب در کنار صدام قرار گرفتند اما ملت ایران با ایستادگی، ایمان و وحدت ملی اجازه ندادند که دشمن به اهداف خود برسد. این تجربه بزرگ باید به نسل امروز منتقل شود تا بدانند امنیت و پیشرفت امروز بر پایه ایثار دیروز بنا شده است.

صادقی با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در نقشه راه توسعه کشور گفت: توسعه پایدار در هر جامعه‌ای بر منابع انسانی متکی است و دانش‌آموزان امروز همان مدیران و تصمیم‌سازان فردا خواهند بود. بنابراین باید ظرفیت‌های علمی، اخلاقی و اجتماعی شما متناسب با تحولات پرشتاب جهان امروز ارتقا یابد.

وی با تأکید بر سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه تعلیم و تربیت، ادامه داد: دولت چهاردهم عدالت آموزشی را به عنوان یک اصل دنبال می‌کند. افزایش سرانه فضاهای آموزشی، استانداردسازی تجهیزات، توجه به کیفیت مدارس روستایی و مناطق محروم، و ارتقای نسبت معلم به دانش‌آموز در دستور کار قرار گرفته است. ما وظیفه داریم فرصت برابر یادگیری را بدون تبعیض در سراسر کشور فراهم کنیم.

استاندار زنجان یادگیری پژوهش‌محور را رویکرد اصلی آموزش نوین دانست و گفت: امروز دیگر حفظ متون و شرکت در امتحان کافی نیست. دانش‌آموزان باید در پروژه‌های علمی، کارگاه‌های فناوری، آزمایشگاه‌ها و پژوهش‌های میدانی مشارکت داشته باشند. پرسشگری، خلاقیت و روحیه کار گروهی باید به ستون اصلی مدارس تبدیل شود تا نسل آینده توان حل مسائل جامعه را پیدا کند.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در موفقیت نظام آموزشی تأکید کرد: تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان داد که همبستگی ملی و مشارکت مردم رمز پیروزی است. امروز نیز تحقق تحول در آموز و پرورش بدون همراهی خانواده‌ها و جامعه امکان‌پذیر نیست. خانواده‌ها باید در کنار معلمان، فرزندان خود را در مسیر علم‌آموزی و تربیت یاری دهند.

صادقی در ادامه سخنان خود سه اولویت اساسی برای سال تحصیلی جدید برشمرد و گفت: نخست سلامت و ایمنی دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی باید به طور جدی رعایت شود. دوم، فراهم‌سازی امکانات آموزشی استاندارد برای همه دانش‌آموزان ضروری است. سوم، خدمات حمایتی شامل مشاوران تحصیلی و روانشناسی باید تقویت شود تا دانش‌آموزان علاوه بر پیشرفت علمی، مهارت‌های زندگی و توانایی مدیریت استرس را نیز بیاموزند.

وی همچنین به اهمیت پیوند مدرسه با جامعه اشاره کرد و افزود: بازدیدهای علمی از مراکز تولیدی، دانشگاه‌ها و صنایع می‌تواند تصویر واقعی‌تری از جامعه به دانش‌آموزان ارائه دهد. این تجربه‌ها به آنان کمک می‌کند مسیر آینده شغلی و تحصیلی خود را بهتر انتخاب کنند.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: تشکیل شوراهای دانش‌آموزی و مشارکت فعال آنان در اداره مدارس، فرصت ارزشمندی برای شکوفایی استعدادهای مدیریتی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری است. ایران قوی آینده به تلاش شما دانش‌آموزان بستگی دارد و همه ما وظیفه داریم بستری فراهم کنیم که استعداد هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی یا اقتصادی هدر نرود.

در این مراسم، از خانواده‌های شهدا و دانش‌آموزان برتر مدرسه شاهد زینبیه استان زنجان تقدیر شد و لوح‌ها و یادبودهایی به آنها اهدا گردید.